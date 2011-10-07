业界分析师指出，碧蓝航线之所以能够在竞争激烈的游戏市场中脱颖而出，主要归功于西山居在社交互动功能技术上的持续创新和对光线追踪技术设计的深度理解，该游戏在Nintendo 3DS平台的成功也为其他开发商提供了宝贵的经验和启示。

游戏大小：5G左右

支持系统：win7/10/11 64位系统

game介绍说明：全套源码+GM工具+双端编译教程+局域网外网架设视频教程





重要说明必看！！：

1、梦幻西游单机版本包括全套源码，及建架设设教程。虽说已经很完善，但不保证完美！这点老手应该都知道，只要是网单就一定存在BUG，不可避免

2、本站录制了详细的局域网及外网架设教程（外网请根据视频教程自行研究，本站不参与！）源码仅供个人学习使用，请勿商用！





game介绍：梦江南版本，一直是很受欢迎的经典版本，任务完善，玩法仿官。很多小伙伴一直在找，今天终于有了全套源码，包括网关源码和GM工具源码。





版本还配有手机端文件（有兴趣自行研究）。 ！





[新增]新增会员卡功能共享仓库.共享召唤兽仓库.





[优化]同等级法宝只能携带一个，优化成可携带二个.





[新增[新增灵饰自选礼包.装备自选礼包。





[新增]增加超级赐福系.召唤兽可通过携带技能数量增加赐福进化。





[新增]防官超级技能43个！依据防官属性 [新增]防官超级技能43个！依据防官属性





[新增]文韵墨香环任务，可在长安文韵使者处领取.积分可兑换商品





[新增]新增超级红孩儿。恶魔泡泡，超级飞镰，自在心袁，进阶沙暴，超级神柚





梦幻西游单机[新增[挑战GM.每天可挑战1次

[新增]各礼包物品，双倍掉宝符.钟馗令牌.副本重置丹





[新增]门仿官房屋系统，优化房屋





[所增]修改比武大会，1v1.3v3.5v5模式，优化比武





[新增]门新童子之力，副本BOSS挑战每天可以挑战3次。

[新增]新轮回境，共7层.





[新増]新22套新祥瑞.通天塔10层到100层称号





[新增]新雁塔地宫共100层，全新自定义可任意修改。





[新增]新26套战斗锦衣.16套全新光环.