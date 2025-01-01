夏日狂想曲|SummerMemories

因为父母工作繁忙，所以只能暂住堂姐家的主人公。在这里可以体验各种有趣的日常活动，只要你撒撒娇，就可以享受大姐姐和阿姨全心全意的关爱。 那么赶紧去度过一个难忘的夏天吧~ 踏入充满回忆的乡间小屋，体验这款销量突破4万+的传奇SLG游戏。在炎热的夏日里，与堂姐一家度过最难忘的假期时光，感受庭院式像素风格的精美画面、丰富多样的互动玩法，以及那些温馨美好的甜蜜时刻。每一个场景都精心雕琢，每一个角色都栩栩如生，带给你前所未有的沉浸式游戏体验。
📡 使用攻略

时间系统

  • 本游戏中每天分为上午、下午、傍晚、夜晚、深夜五个时段（除深夜时段外均可外出）。
  • 游戏内不是实时时间，行动点数使用完之前不会被动切换时段。
  • 某些事件触发后会强制跳跃至下一个或更以后的时段。
  • 玩家可以和角色对话一起度过本时段，也可以点击时间栏主动跳过时段。
  • 每周末发生全家出门旅行事件，占用至傍晚时段。

行动点数

  • 大多数行为（对话、撒娇、钓鱼等）都需要消耗一点行动点数。
  • 使用道具可以恢复行动点数，每一时段切换后恢复行动点数至最大值。
  • 爬山（山）、偷看美女（海边）消耗本时段所有行动点数，触发后强制切换到下一时段。

    随着游戏进程和技能学习，行动点数最大值可以增加。

技能系统

    撒娇技能：学习以解锁对话中撒娇界面选项。
  • 被动技能：学习以解锁对应的限制或打开功能。
  • 特殊技能：为玩家提供额外道具、金钱、数值增长的技能，需要支付对应点数。
  • 全技能表

数值系统

欲望值

  • 可以通过道具和撒娇获取欲望值。
  • 可以通过技能提高最大值。

体力值

  • 可以通过道具、睡觉、洗澡恢复体力值。
  • 钓鱼、体育特训等消耗较少的体力值。
  • 爬山、偷看美女消耗较多的体力值。
  • 可以通过技能提高最大值。

回忆值

  • 可以通过触发各种事件获得回忆值，作业完成度超过上限部分将转化为回忆值。
  • 回忆值用于学习技能。

好感度

  • 通过和角色一起度过时间、赠送礼物获得好感度。
  • 好感度每达到20、40、60、80、100时达到好感度上限，达到好感度上限是解锁各好感度事件的条件之一。
  • 3位主角与5位配角有好感值。

作业完成度

  • 针对不同女主角设计不同的作业项目，作业完成度达到100是解锁各好感度事件的条件之一。
  • 作业完成度超过上限部分将转化为回忆值。
  • 美雪通过洗餐具小游戏获得作业完成度。
  • 莉音通过课外研究（捕获新虫或鱼后可以进行研究）获得作业完成度。
  • 结衣通过算术题小游戏获得作业完成度。

收集系统

  • 在河边、山的树上涂抹虫胶，第二天可以获得数量1~3个虫（数量与技能学习有关）。虫稀有度包括1~4，可用于课外研究或出售。
  • 在河边、海边垂钓点钓鱼，可以获得1个鱼（难易度技能学习有关）。鱼稀有度包括1~4，可用于课外研究或出售。
  • 在粗点心店可消耗100元获取一个扭蛋。扭蛋包含NO.1~NO.12


小游戏

  • 钓鱼：消耗1个鱼饵、1点行动点数、10点体力值。在河边获得稀有度1~2的鱼，在海边获得稀有度3-4的鱼。
  • 算术题：通过鼠标作答10以内数字的算术题，完成后完成后切换到下一时段并获得结衣的达成度、金钱、回忆值。（没有答错时有额外奖赏）
  • 洗餐具：通过鼠标控制洗碗力度，控制耐久度以0结束，完成后切换到下一时段并获得美雪的达成度、金钱、回忆值。（没有答错时有额外奖赏）
  • 体育训练：消耗10体力值在学校操场与镜进行田径训练。可获得回忆值。
  • 海底寻宝：消耗1鱼饵在海边参加美月的寻宝活动。可获得鱼或迷之碎片。
  • 拍拍卡：


游戏地图

一之濑家

玄关：

  • 在家里任意处点击右键可回到玄关。
  • 单机大门可切换至大地图界面。

客厅：

  • 结衣会在上沙发处玩手机，下沙发处学习，茶几处睡觉。
  • 莉音会在上沙发处读书、看电视，茶几处睡觉。
  • 美雪会在上沙发端茶站立、读书，茶几处睡觉、电话处接电话。
  • 深夜时段可通过电视机学习技能。

厨房：

  • 厨房可以进行洗餐具小游戏。
  • 结衣会使用橱柜、冰箱。
  • 莉音会使用橱柜、冰箱。
  • 美雪会使用洗碗池、灶台。

卫生间

  • 所有家庭成员随机使用厕所，入厕期间不可以互动。
  • 学习闯入厕所技能可强行进入厕所。

更衣室

  • 结衣会使用洗手池。
  • 莉音会使用洗手池。
  • 美雪会使用洗衣机。
  • 所有家庭成员在夜晚时段随机使用浴室，洗浴期间可以加入一起洗（每天只能洗澡1次）。

夫妻的房间

  • 美雪会使用化妆台。
  • 美雪会在床上读书。
  • 美雪会在床上睡眠。
  • 美雪会在床上自娱自乐。
  • 结衣、莉音不能进入本房间（3P、4P时除外）

结衣的房间

  • 结衣的房间可以进行算术题小游戏。
  • 结衣会在书桌学习
  • 结衣会使用钢琴
  • 结衣会在床上睡眠。
  • 结衣会在床上读书。

    莉音会坐在地上读书。

莉音的房间

  • 莉音的房间可以进行课外研究。
  • 莉音会在窗边读书。
  • 莉音会使用衣柜。
  • 莉音会在床上睡眠。
  • 莉音会在床上读书。
  • 结衣会坐在床边读书。

海边

  • 海滩：海滩躺椅处可以进行偷看美女。
  • 海滩（钓鱼）：浮木处可以钓鱼，后期出现美月。

学校

  • 操场：中期出现镜。
  • 体育仓库：15日后夜晚时段出现谜之商人。

河边

  • 河滩：浮木处可以钓鱼，1处树可以捕虫。灯里任务完成后变为野营地。

  • 山脚：2处树可以捕虫，中期出现凉花
  • 山腰：洞穴内可消耗5金钱参拜。可以进行爬山。

粗点心店门口

  • 粗点心店：可以和雫交谈打开商店。可以花费100金钱获得扭蛋。

  • 公园：可以和绵太交谈进行拍拍卡游戏。可以花费金钱在贩卖机处购买道具。可以在贩卖机处随机获得金钱。


主线任务

单人剧情

美雪

  • 好感度事件

  • 属性值事件

莉音

  • 好感度事件
  • 属性值事件

结衣

  • 好感度事件
  • 属性值事件

周末旅行

8月7日：烧烤

8月14日：郊游

8月21日：海水浴

8月28日：烟火大会

支线任务

雫——雫的秘密

镜——镜的特训

美月——海底财宝大作战

凉花——生态调查

灯里

其他资料

技能学习

商品列表

