我的名字是峰岸优真。 由于某些原因从以前开始便作为仆人住在宫之杜家中。 虽然我从小喜欢宫之杜春音，由于身份的巨大差距，始终没有说出口。 然而春音主动向我告白，我们公开成为恋人 不过，仆人和名门千金，始终是常人难以接受的事实。 当我们向老爷——春音的父亲坦白，希望获得祝福时，春音和老爷大吵了一架。 甚至收拾了行李离家出走。 不管我说什么，她浑然不听坚决不回家。
因为生活无法自立，我原本打算住在她出走的地方旁边，没想春音主动邀请我同居。
明明瞒着老爷交往，现在还同居。
想是这么想，但同居可以不用顾虑外人眼光亲热，最终我没能抵挡诱惑。
当然我也希望他们重归于好，有什么好的方法哪。
