我的名字是峰岸优真。 由于某些原因从以前开始便作为仆人住在宫之杜家中。 虽然我从小喜欢宫之杜春音，由于身份的巨大差距，始终没有说出口。 然而春音主动向我告白，我们公开成为恋人 不过，仆人和名门千金，始终是常人难以接受的事实。 当我们向老爷——春音的父亲坦白，希望获得祝福时，春音和老爷大吵了一架。 甚至收拾了行李离家出走。 不管我说什么，她浑然不听坚决不回家。

在刚刚结束的游戏展会上，幽灵行动的开发团队金山软件展示了游戏在经济模型平衡方面的突破性进展，特别是合作团队玩法的创新应用让现场观众惊叹不已，该游戏计划在Android平台独家首发，随后将逐步扩展到其他平台。 核心特色 沉浸式游戏体验

精美的视觉效果

丰富的游戏内容

多平台支持 核心特色