侠女逍遥录

Ver0.755中文版,官方入口

#国产武侠古风 #女角色视觉 #角色扮演SLG
分支剧情乙女游戏

游戏特色

这是一款无敌超强的[color=deepskyblue][国产武侠古风]HTML式的养成角色扮演SLG游戏。 游戏中你扮演一个江湖女侠，从小成长到到大美人后修炼武功行走江湖的故事。 各种行为选项都会影响自己的属性成长，还有丰富道具和武功修行，及H属性。 海量动态CG和动态视瓶场景，全是作者精挑细选的武侠古风社保素材，很入戏。 属极度罕见的国产武侠HTML游戏大作，最新版Ver0.755，推荐下载游玩。

游戏信息

类型 动作冒险
平台 PC / 移动端
语言 中文
大小 约 2GB

系统要求

Windows 10 或更高版本
8GB RAM 内存
GTX 1060 或同等显卡

🎶 操作指南

一山,一树,一水,似天涯三山绿水汇聚成林,中原武林群雄争霸经历多少年,引来暂时平静这其中山林深处,靖天山高耸入云,不知何时所建峰峦阶梯如磐龙蜿蜒而上,那阁楼又不似阁楼,画龙点睛一般问老人,曰香火常旺,常见达官贵人,十代朝臣上山求教。

这一天,天降暴雨,伸手不见五指,萧阳阁大门传来了声音似有蹊跷,大师傅亲自打开大门回来时,手中捧著一女娃师父给你取名姓林,名汐瑶,没有人知道你的父母是谁只知道那天大雨,师父在山门口捡到了你后,把你当亲生女儿一样抚养。

之后便一直在靖天山上生活时光如水,岁月如梭你的聪明伶俐,嘴甜乖巧,师兄师姐都非常喜欢你一下来到了7岁，这一天,师傅出了一道题, 来测试各位徒弟有没有天赋修习高深武功....

游戏玩法：

这游戏有隐藏的好感系统，同一个人你可能需要多对话几次触发活动。

属性前期拉高，可以开剧情，前期城市和自己出生点多转转，很多エロ事件。

如果一个人物经常冒出来，就多和他聊天，碰到事件不要着急过剧情。

回头再来几次，图可能不一样.

另外卖曼陀罗、蒙.汗药的药店在和老道士好感到5后，先对话。

然后去你第一个去的城市，会开启。王府进门你买件最便宜的衣服就行。

游戏特点：

-近1000张精致唯美的武侠古风CG，引人入胜的沉浸代入感。

-上百个以上的社保动态CG和视瓶，全部都是步兵不骑马的。

[color=deepskyblue]-[color=deepskyblue]随机的事件和开放沙盒式的游玩方法，多种属性武功秘籍进修。

-各种装备和奇妙エロ属性都有记录，完全官方中文版方便游玩。

游戏更新：

侠女逍遥录0.755-240705

更新胭脂铺老板娘剧情

见过通平府王爷后，晚上去通平府胭脂铺，会触发一段cg剧情，会发现老板娘和王爷有奸情，胭脂铺一条街都是王爷的产业，王爷打算把胭脂铺送给老板娘。

新增洛关县老人孙女任务

新增洛关县地主宅院

更新地主宅诺干剧情

洛关县晚上新增了一个唉声叹气的老人，会触发任务，原来老人是孙女被当地的恶霸地主抢去了，女主当即答应帮忙救人。

然后，洛关县就会出现地主宅，在地主宅会触发两端cg剧情

更新巨富宅院后罩房剧情

泉州巨富宅院后罩房会触发新的关于庞家二公子的cg剧情

新增私塾可以增加智力

