后宫酒店|Harem Hotel
后宫酒店|Harem Hotel

V0.19,中文官方下载最新

galGame介绍

是一款由欧美[Runey]工作室制作的大名鼎鼎的大型SLG游戏 制作时间长达四年，更新了巨多内容 可以说，是一款质量极其之高的SLG游戏 在一个很平和的小镇中，我们的主角算是一个中产阶级， 因为他继承并且经营着一个不算很大的旅馆， 然而过了没多久主角发现这个旅馆并没有想象中的那么简单， 因为他发现这里似乎除了他，再也没有出现过任何一个男性。 这种奇怪的感觉让我们的主角起了疑心，很快，主角就发现了这个原来这一切， 居然都是一场精心策划很久的阴谋

核心特色

galgame汉化组发布

战斗系统

流畅的动作战斗

开放世界

自由探索冒险

多人合作

团队协作挑战

成就系统

丰富的奖励机制

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3

操作指南

作弊菜单：symxmenu

输入作弊码位置在自己房间电脑

作弊菜单在设置界面！

花园： 增加了可耕种的花园

游戏截图

为花园增加了温室

为花园 增加了 3 个地块层

增加了 9 种作物（3 种独特的精灵作物）

为花园增加了升级

添加 Jin 作为园丁

为花园增加了 2 个活动

探索内容：

1 个公园活动

增加了美食驱动迷你游戏

为公园增加了地图和商店

Jin： 5 个活动

杂项：

游戏截图

重新设计了每个角色房间中的“你好吗？”按钮。 （每个主角现在都会对最近的事件发表评论）

向 Lin 的画廊添加了 11 个场景

向 Kali 的画廊 添加了 9 个场景

向 Ashley 的画廊 添加了 10 个场景

游戏截图

向 Maria 的画廊 添加了 14 个场景

向 Android 的画廊 添加了 12 个场景

向 F&E 的画廊 添加了 10 个场景

向 Autumn 的画廊 添加了 12 个场景

向其他画廊添加了 21 个场景

作为 Beta4 版本，此次更新聚焦于提升游戏的完整性和可玩性。在剧情方面，新增了多条角色专属故事线，让后宫中的每位角色形象更加丰满，玩家通过与她们深入互动，能解锁更多隐藏剧情，感受不同角色背后的故事。

在酒店经营系统上，优化了多项管理机制，新增了更多可经营的设施和服务项目，玩家可以根据自己的策略打造独具特色的后宫酒店，提升酒店的知名度和收益。同时，修复了之前版本中存在的一些 BUG，让游戏运行更加稳定流畅。

《后宫酒店 / Harem Hotel》作为精品 SLG 大作，将酒店经营的策略性与后宫题材的情感互动完美融合。玩家不仅需要精心规划酒店的运营，合理分配资源，提升服务质量，还要处理好与后宫角色之间的关系，通过互动培养感情，解锁更多特殊事件和剧情。

后宫元素是其最大亮点之一，游戏中塑造了众多性格迥异、各有特色的角色，每个角色都有自己独特的背景故事和互动方式，玩家可以根据自己的喜好与她们发展关系，体验多样化的情感路线。官方中文的支持让国内玩家能更深入地理解游戏剧情和角色心理，提升游戏的代入感。

系统要求

操作系统 Windows 10+
内存 8GB RAM

显卡 GTX 1060
存储空间 50GB