恐怖惊悚BL游戏

美少女游戏神作推荐

AVG同人展销售

校长先生游戏封面

🖥️ 科技巨作

校长先生

#策略 #动作
⬇️ galGame介绍

历史题材恋爱游戏

游戏特色

校长先生这游戏讲述的是在不远的将来，一个小岛国出现了危机。从学校毕业的学生人数急剧下降，大学学额无人问津。面对大规模失业和潜在经济灾难的前景，政府被迫采取紧急措施。所有十八岁以上的不及格学生或被学校开除的学生都将被强制送回一些特殊机构接受教育

游戏截图

游戏截图1 游戏截图2 游戏截图3 游戏截图4

🚮 技巧指南

校长先生中圣玛格丽特女子学院是一所历史悠久的豪华顶级女子学院。

但学校最近多年一直没有顶尖人才出现，所有的女学生，几乎毕业后都碌碌无为...

游戏截图

而你是知名的教育家，对待不良学生专门使用的治疗方法...

游戏截图

为了挽救这个眼瞅要凉的学院，上头将你安排过去当校长！

游戏截图


游戏截图


意外反转galgame

美少女游戏运行问题

galgame录制功能

争议galgame讨论