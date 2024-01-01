校长先生中圣玛格丽特女子学院是一所历史悠久的豪华顶级女子学院。

但学校最近多年一直没有顶尖人才出现，所有的女学生，几乎毕业后都碌碌无为...

而你是知名的教育家，对待不良学生专门使用的治疗方法...

为了挽救这个眼瞅要凉的学院，上头将你安排过去当校长！









意外反转galgame