帝国入境所封面
帝国入境所

中文官网

9.4 评分
2.3M 下载
900K 玩家

美少女游戏完整版

帝国入境所
恋爱游戏汉化版

帝国入境所。专业的游戏平台，为您提供优质的游戏体验。

兵长提尔在大统一战争中出色的表现为他赢得了“长枪使提尔”的美称，他的功勋和威名在军队中无人不知晓，无人不称赞。所有人（包括他自己）都以为他会在战争结束后一路升官，在军队中担任要职，但他最后却被莫名其妙地调度到了刚刚成立的国家安全局。国家安全局的局长奥莉维亚·里德尔解释说这是因为世界在变化，只懂得舞刀弄枪的武夫终将被时代淘汰，他们的位子也会被踏实勤恳的文职人员所取代。出于服从命令的军人天性，提尔接受了这一任命，成为了新帝国的一名入境检查官，但他很快就发现，这份工作并不像他想象得那么单纯……

AVG攻略

动作战斗

流畅的战斗系统，爽快的打击感

开放世界

广阔的游戏世界等你探索

分支剧情GL游戏

多人协作

与朋友一起冒险，共同成长

成就系统

丰富的成就和奖励等你收集

游戏标签

#电脑游戏 #手机游戏

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3
游戏截图4
游戏截图5
游戏截图6

游戏信息

类型 动作冒险
平台 PC/Mobile
语言 中文
大小 2.5GB
作为边境检查站的检查官，您的职责是对每一个想要通过检查站的旅客进行检查，确保他们的文件不存在问题，入境理由也合理可信。但旅客们手中的文件可并不简单，您需要逐一核对文件上的日期，照片以及各种信息，只要有一项不符合标准，您就必须将这位旅客拒之门外。另外，您每天的工作时间是有限制的，而您能获得的报酬取决于您在这段时间内正确检查的旅客数量。也就是说，您既要在规定的时间内检查尽可能多的旅客，又要保证在检查时不犯下差错。

游戏截图 游戏截图

随着剧情的推进，您将会获得晋升至更高级别的检查站的机会，但如此一来检查时的条条框框也会逐渐增加。如果您想要维持稳定的收入，那就必须眼尖心细，不放过文件上的任何一个可疑之处。此外，一些极端分子还会在入境时随身携带危险物品，所以如果有必要的话，您需要亲自制服这些极端分子，妥善地处理这些危险物品。

游戏截图 游戏截图 游戏截图 游戏截图

您也可以利用您的工资从旅行商人手中购买各种能够提高检查效率的工具。无论是能瞬间检测出违禁品的金属探测仪，还是能够降低旅客们压力的焦虑缓解香水，都能为您的工作打开一扇扇便利之门！

攻略提示

视觉小说汉化组发布

新手指南

快速上手游戏操作

隐藏要素

发现游戏秘密内容

成就解锁

完成挑战获得奖励

2.3M+ 总下载量
4.9/5 用户评分

AVG官网下载

900K+ 活跃玩家

治愈系文字冒险

系统要求

Windows 10+
8GB RAM
GTX 1060
50GB 存储

命运石之门CG包