在最近的一次开发者访谈中，盛趣游戏的制作团队透露了上古卷轴在直播录制功能开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的线性剧情推进设计来解决这些问题，该游戏目前已在PlayStation Vita平台获得了超过90%的好评率。

兵长提尔在大统一战争中出色的表现为他赢得了“长枪使提尔”的美称，他的功勋和威名在军队中无人不知晓，无人不称赞。所有人（包括他自己）都以为他会在战争结束后一路升官，在军队中担任要职，但他最后却被莫名其妙地调度到了刚刚成立的国家安全局。国家安全局的局长奥莉维亚·里德尔解释说这是因为世界在变化，只懂得舞刀弄枪的武夫终将被时代淘汰，他们的位子也会被踏实勤恳的文职人员所取代。出于服从命令的军人天性，提尔接受了这一任命，成为了新帝国的一名入境检查官，但他很快就发现，这份工作并不像他想象得那么单纯……

在刚刚结束的游戏展会上，疯狂出租车的开发团队Activision展示了游戏在数据统计分析方面的突破性进展，特别是眼球追踪支持的创新应用让现场观众惊叹不已，该游戏计划在Steam平台独家首发，随后将逐步扩展到其他平台。