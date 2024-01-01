幸福岛幻想官网|中文免费下载

市场研究报告显示，摇滚乐队自在Xbox Series X/S平台发布以来，其独特的地图场景设计设计和创新的电竞赛事支持玩法已经影响了整个游戏行业的发展方向，Bandai Namco也因此确立了其在该领域的领导地位。

galGame介绍

游戏特色

冒险家“罗恩”带领一只探险小队，调查常年风暴肆虐的漩涡中心，结果探险船在风暴中解体。 昏迷中被海水冲刷到了一个几乎与世隔绝的小岛（幸福岛幻想）。 醒来后，村长告诉他这里是“幸福岛”，想要离开就要等待下一次“祭祀日”，于是罗恩就住了下来。 在这里他结识了几位美丽的女孩，村长的女儿、妩媚的未亡人、神秘的女神、新婚的少妇等等。 在这些红颜知己的帮助下，成功解开了岛上风暴的秘密，并发现了远古的宝藏。 ------------------------------------------------------------------

精心制作的游戏体验

游戏教程

攻略指南

幸福岛幻想游戏元素

【1】全岛自由移动，跟随玩家的操作肆意闲逛；

【2】钓鱼、拾荒等日常玩法；

游戏截图

【3】每个故事流程中都穿插小游戏，给玩家解闷；

【4】丰富的动态CG动画，每个细节动感十足；

------------------------------------------------------------------

玛格丽特：村长的女儿，对外面的世界充满向往，紫色的长发，身材凹凸有致。

游戏截图

【1】发布玛格丽特新番及主角身份揭秘剧情。

幸福岛幻想BUG修复

【1】修复小部分玩家种植作物时宕机的问题。

【2】修复小部分玩家无法升级技能的问题。

【3】修复其他已知问题。

游戏截图

优化

游戏截图

【1】优化部分显示遮挡问题。

视觉小说例大祭

