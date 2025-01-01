经过三年精心打磨的梦幻西游终于迎来了正式发布，Bandai Namco在这款作品中投入了大量资源来完善社交互动功能系统，并创造性地融入了虚拟现实体验机制，使得游戏在Linux平台上的表现超出了所有人的预期，成为了年度最值得期待的游戏之一。
幸福岛幻想
V1.0.6.0,官中步兵版下载
🔥 汉化版下载
Key社作品
冒险家“罗恩”带领一只探险小队，调查常年风暴肆虐的漩涡中心，结果探险船在风暴中解体。
昏迷中被海水冲刷到了一个几乎与世隔绝的小岛（幸福岛幻想）。
醒来后，村长告诉他这里是“幸福岛”，想要离开就要等待下一次“祭祀日”，于是罗恩就住了下来。
在这里他结识了几位美丽的女孩，村长的女儿、妩媚的未亡人、神秘的女神、新婚的少妇等等。
在这些红颜知己的帮助下，成功解开了岛上风暴的秘密，并发现了远古的宝藏。
美少女游戏全CG存档
幸福岛幻想游戏元素
【1】全岛自由移动，跟随玩家的操作肆意闲逛；
【2】钓鱼、拾荒等日常玩法；
【3】每个故事流程中都穿插小游戏，给玩家解闷；
【4】丰富的动态CG动画，每个细节动感十足；
AVG攻略
玛格丽特：村长的女儿，对外面的世界充满向往，紫色的长发，身材凹凸有致。
科幻题材同人游戏
【1】发布玛格丽特新番及主角身份揭秘剧情。
幸福岛幻想BUG修复
【1】修复小部分玩家种植作物时宕机的问题。
【2】修复小部分玩家无法升级技能的问题。
galgame汉化版
【3】修复其他已知问题。
优化
【1】优化部分显示遮挡问题。
幸福岛幻想官网|中文免费下载
视觉小说硬盘版
加入游戏社区，开启冒险之旅
下载游戏
美少女游戏Steam下载
完全免费
完整中文
高品质