galgame神作排行

少女卷轴封面

通过深入分析波斯王子在PlayStation Vita平台的用户反馈数据，我们可以看出三七互娱在多语言本地化优化方面的用心，特别是动作战斗系统功能的加入大大提升了游戏的可玩性和用户粘性，这种以用户为中心的开发理念值得推广。

少女卷轴

【3D极品/中文】少女卷轴5：轮回之歌 V4.0绅士整合重置超稳版★究极画质【新作/151G】

9.4 评分
2.3M 下载
900K 玩家
少女卷轴

Yuzusoft作品

AVG高清重制版

🔏 游戏说明

TsukihimeCG包

深入了解游戏世界

体验前所未有的游戏乐趣

少女卷轴。专业的游戏平台，为您提供优质的游戏体验。

这个大家最爱的的极品3D游戏的最新整合，它又来了： 【新版】 少女卷轴5：轮回之歌 V4.0绅士整合重置超稳定版★究极画质 最强老滚整合迎来最新更新版本Ver4.0！ 轮回作者十分良心，所以文件内有个赞助渠道，只要赞助少许资金， 还可以获得更加超级エロ的内部V5.0大绅士版本！ 文件分为：高配版+中配版，可自由选择下载。 这位【轮回之歌】算是国内现阶段最知名的上古卷轴绅士魔改整合大佬。 23年他又双更新了最最最新的少女卷轴大绅士整合包版本！ 此版本是轮回之歌上古卷轴重制版整合包V4.0高配版，无敌4K品质辗压所有~ 轮回版的特点是特别适合小白，他几乎已经解决了所有小白害怕的繁琐步骤。 MOD界面一目了然，全中文MOD界面选择明晰，而且优化好稳定不闪退。 甚至可以一键切换正常模式和各种绅士模式，想怎么玩就怎么玩！包含了400多个mod从光影到建模，更新的就离谱，已经超越个现阶段百分制五十以上的小黄鼬，伴随而来的就是离谱的游戏容量151G。（不包含任何独立随从mod）一张完整大地图 游戏还用介绍么？你是个抓根宝。要进行一场天际省的冒险。 你可以白天嘿嘿嘿晚上嘿嘿嘿，抓住个路人嘿嘿嘿，跟你的随从嘿嘿嘿，自己嘿嘿嘿。也可以用正经mod进行正常的探险。（此版本三周目通关的我也不敢说完全玩透了所有mod）少女卷轴游戏文件内也有轮回之歌的从零开始进入游戏的教学（给大佬点个赞）切记一定要按照大佬给的步骤一点一点的进行，否则就是重复枯燥的一小时以上的解压过程。 所以说少年，你是想做一个天际省冒险者勇闯古墓血战龙王奥杜因，还是想过酒池肉林的日子呢？

动作战斗

流畅的战斗系统，爽快的打击感

开放世界

广阔的游戏世界等你探索

多人协作

与朋友一起冒险，共同成长

成就系统

丰富的成就和奖励等你收集

游戏标签

#重置版 #极品 #新作

AVG系统要求

游戏截图

游戏截图1

游戏截图5

游戏信息

类型 动作冒险
平台 PC/Mobile
语言 中文
大小 2.5GB
🧪 技巧指南

掌握游戏技巧

成为游戏高手的秘诀

少女卷轴更新整合内所有MOD，将所有环境，画质类MOD完全替换。用xlodgen生成了新的地形，用dyndolod3.0重新刷了远景。

原版武器衣服的材质也全部得到了替换，差不多覆盖了原版所有材质内容，光影换成了lux，优化了动作类MOD，优化了NPC美化，大改了界面UI。

校对了整合内所有MOD的汉化，重置了整合的衣服，优化了一些绅士类MOD。新增男熊孩子美化，少女卷轴改动及新增的mod近几百项，修复了很多陈年老bug，例如黑檀头盔光头，卡索瑟姆等。

攻略提示

新手指南

快速上手游戏操作

隐藏要素

发现游戏秘密内容

成就解锁

完成挑战获得奖励

基础操作

战斗技巧 装备强化

副本攻略 PVP技巧

🚺 高速下载

开始你的冒险之旅

免费下载，即刻体验

2.3M+ 总下载量
4.9/5 用户评分
900K+ 活跃玩家

系统要求

Windows 10+
8GB RAM

 GTX 1060
50GB 存储

