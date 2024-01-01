幸福岛幻想官网|中文免费下载

文字冒险豪华版

视觉数据1

Frontwing游戏

【1】全岛自由移动，跟随玩家的操作肆意闲逛；

【2】钓鱼、拾荒等日常玩法；

游戏截图

【3】每个故事流程中都穿插小游戏，给玩家解闷；

【4】丰富的动态CG动画，每个细节动感十足；

玛格丽特：村长的女儿，对外面的世界充满向往，紫色的长发，身材凹凸有致。

游戏截图

【1】发布玛格丽特新番及主角身份揭秘剧情。

【1】修复小部分玩家种植作物时宕机的问题。

【2】修复小部分玩家无法升级技能的问题。

【3】修复其他已知问题。

【1】优化部分显示遮挡问题。

