妹相随～黑白世界的缤纷冒险～

妹相随～黑白世界的缤纷冒险～封面

妹相随～黑白世界的缤纷冒险～。专业的游戏平台，为您提供优质的游戏体验。

感人至深galgame

游戏数据

9.3 评分
1.5M 下载
600K 玩家

游戏标签

探索要素乙女游戏
#养成 #RPG

🎻 游戏说明

游戏特色

生在奇幻世界的你，梦想着长大后像你的父亲一样，成为一名著名的冒险者。然而事实证明，故事只会故事——你大部分时间都在为小镇居民们打零工。你和身边的朋友们梦想着进军锦标赛八强，达成你们的终极目标——成为全国顶级公会。你的雄心壮志会实现吗？还是不可多得的机会注定从指间溜走，你的生活徒留单调乏味？

核心玩法

战斗系统

流畅的动作战斗

开放世界

自由探索冒险

多人合作

团队协作挑战

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3
游戏截图4

游戏截图5

系统要求

探索要素恋爱游戏

Windows 10+
8GB RAM
GTX 1060
50GB 空间

🎵 游玩教程

详细攻略

作为所在城镇的冒险者公会成员，你的日常工作就是保护城镇中的居民——狩猎、捕杀危险的野兽，磨炼技艺，准备应对未来可能到来的任何挑战。

除此以外，你还要悉心照料病重的妹妹。管理好家庭财务，维护你与妹妹的亲情……也许终有一日，你能够解开妹妹病重的谜团。

游戏截图

手绘黑白画风

虽然画面缺少色彩，但游戏中的世界绝对五彩缤纷！令人惊叹的黑白画面个性十足，一定会给你留下绝妙的回忆！

游戏截图

独特战斗系统

游戏截图

数以万计的奇异怪物，加上几十个独特的可解锁技能，一定让你的冒险旅途挑战十足，兴奋到极致！

游戏截图

可爱迷人的角色

AVG推荐

维护你与妹妹、其他公会成员的关系，了解她们的喜好和特长，解锁每个角色特定的能力，一起向全国顶级公会之名冲锋吧！

游戏截图

主线流程

11日 交流战打美食俱乐部（这不纯纯pcr美食殿），基本必输
18日 交流战打跑步萝卜爱好会。一般加奈打3次，哥哥用必杀，然后加奈，哥哥分别平a就能打过。打完后打拂晓，胜败有两条分支路线（hard一周目基本必输，多周目开局才能打得过）。这周应该能盈利10000左右
21日 外出逛街，买哑铃和铁木屐，到书店买10本冒险之书，应该能触发香澄美剧情（重要），买足够的礼物送到100信赖后解锁一起洗澡，有多的钱买一到两本技能书
新菜单作战(拂晓战败北路线)25日 25日当晚让妹妹做晚饭（最好多做几天），触发“新菜单作战”第二天以后，公会活动后妹妹来开发新菜单，会触发几次剧情。
海豹驱除作战(拂晓战胜利路线)25日 实力测试(由香里)
打赢→转移到海豹驱除作战，失败→转移到新菜单作战

29日 触发讨伐委托(期限3日)海豹驱除数达到10/10或行进度达到40/40时，“海豹情侣”战※信赖+5，行动力-20，公会评价提高，全部状态+8，技能Pt+12 ~
39日 触发香澄美剧情
42日 漫画商日去买书，触发香澄美剧情，把打折的技能书先买了，有余的钱买安眠枕和羽绒被，还有多的买冒险之书（这周之后的周末可以都去打大冒险和超大冒险）
43日 香澄美加入队伍
46日 八会战巨汉兄弟，对手防攻交替，这边可以攻防对应着打
53日 八会再战美食俱乐部，建议出招流程：加奈平a，香澄美开技能，男主开大，香澄美开技能，男主开大，男主平a到最后

57日-61日 集训，56日确保睡觉能补满体力，状态尽量拉到满
提升攻击能力（加攻和技），提升防御能力（加防和毅），提升技能能力（加智和技能点），提升元气（加体力和状态）
64-67日 每天都打讨伐委托，并打完
70日 逛街买10本冒险之书和其他东西
74日 八会正赛打斥候联盟，格挡5回合后就好打了，也可以直接莽
78日 八会准决赛七星事务所，速战速决，拖到后面对手加攻击难打
84日 八会决赛打拂晓，撑过三回合打黑影，决赛中断
85-99日 打讨伐任务，讨伐任务走完开始boss战，先打黑影再打黑洞，黑洞战一直格挡，血不够开由衣技能回血撑，到第10 回合buff叠起来开大再补几下就行了，
100日 主线结束，如果打完了大冒险三天后会触发拂晓交流战，打赢触发结局
101日后 工作日白天无法选择。周末解锁“去讨伐吧!” 讨伐“乌贼大王”可以得到“触手”加入晚上的道具。香澄美未加入时，休息日去“书店”会触发加入剧情
106日（结局触发后） 解锁温泉剧情，周末去温泉打猴子三连战（拖完回合结束就行，好像不要求打赢），温泉剧情结束后周末解锁去温泉，五维数值上限提升至500，工作日重新开放任务选择，猴子王讨伐委托999日。


实用技巧

新手指南

快速上手游戏基础操作

隐藏要素

发现游戏中的秘密内容

成就解锁

完成各种挑战获得奖励

免费下载 妹相随～黑白世界的缤纷冒险～

完整版游戏，立即体验精彩内容

下载优势

安全下载
高速安装
完全免费

客服支持

安装步骤

1

下载游戏

点击下载按钮获取安装包

2

运行安装

双击安装包开始安装过程

3

开始游戏

安装完成后启动游戏

