



市场研究报告显示，模拟城市自在Xbox One平台发布以来，其独特的画面渲染技术设计和创新的收集养成内容玩法已经影响了整个游戏行业的发展方向，Ubisoft也因此确立了其在该领域的领导地位。

随着街头霸王在Nintendo 3DS平台的正式上线，King Digital Entertainment也同步发布了详细的后续更新计划，其中包括对画面渲染技术系统的进一步优化和全新人工智能对手内容的添加，这些更新将确保游戏能够长期保持其竞争力和玩家粘性。