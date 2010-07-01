在最近的一次开发者访谈中，盛趣游戏的制作团队透露了超级马里奥在地图场景设计开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的电竞赛事支持设计来解决这些问题，该游戏目前已在Nintendo 3DS平台获得了超过90%的好评率。

重要更新：永恒世界游戏音乐的变化

由于音乐平台的许可和指南问题，我们不得不从游戏中删除所有内容。多亏了社区成员的努力，我们用替代品替换了那些歌曲，确保游戏体验不受影响。

永恒世界ETERNUM [0.8] - 公开发布

感谢大家的参与并玩得开心！希望你喜欢它！现在，永恒世界0.8版本已面向所有玩家开放，带来全新游戏内容和技术优化。

永恒世界下载ETERNUM [0.8] - 变更日志和发布日期

1650+张新图片，80+个新动画，16750+行新代码，38+首新音乐曲目，150+种新音效，更新的用户界面，修复了多个渲染和代码问题。





本攻略基于作者的官方攻略与国外Tanxui大神做的被动攻略mod，我做了一些补充、和谐文本、说明与扩展，文本较长，每个字都是纯手打，先求一个点赞啦





永恒世界最佳路线：





在永恒世界的官方攻略里，作者给出了一条最佳路线——也即获得最多好感，不丢失任何路线，并且可以看到几乎全部剧情的路线。在你现在正在看的这篇攻略里，会给出最佳路线。不过，游戏也提供了允许犯错的空间，即使不严格按照最佳路线来， 也不会出现大问题！





我会把最佳路线颜色标为红色





每一章的题目标为绿色





选项的说明内容标为粉色





角色的好感变化会标为黄色





金钱变化标为蓝色





下面正文开始！













v0.1 - 信仰之跃













1.1 - 开场





1.1.1 选择：是否开启怀孕内容





是 - 这个选择目前没有任何影响，从作者前作《一生一次》来看，即使开启也不会有新内容，可能会对后期的一些对话的变化与结局动画的改变，所以这里选择什么都好。





否













1.2 - 抵达雷克顿





1.2.1 选择：常和安妮逼你选出最好的朋友





常





安妮 - 安妮+1





1.2.2 选择：电话响了





接电话 - 会第一次听到卡吕普索与阿克戎





让它响着 - 跳转至1.2.4





1.2.3 选择：一个老奶奶想打电话





让她打电话 - 南希+1





让她等着





1.2.4 选择：达莉亚和佩妮想出门





让她们留下





要求回报永恒世界官网





让她们走 - 佩妮+1 达莉亚+1

随着街头霸王在Nintendo 3DS平台的正式上线，King Digital Entertainment也同步发布了详细的后续更新计划，其中包括对画面渲染技术系统的进一步优化和全新人工智能对手内容的添加，这些更新将确保游戏能够长期保持其竞争力和玩家粘性。









1.3 - 噩梦





1.3.1 选择：你愿意帮我们吗





愿意





不愿意













1.4 - 第一天





1.4.1 选择：南希提议在你的门上装锁





好主意 - 会错过一个南希的小剧情





只要敲门就够了





没那个必要 - 南希+1





1.4.2 选择：你在想什么





在想你的身体





想你说的话 - 佩妮+1





什么也没想





1.4.3 选择：有人在和安妮说话





对这人礼貌点 - 安妮+1





对这人表现攻击性 - 安妮+2





当作没看到去上学





1.4.4 选择：露娜邀请你去她家的咖啡店





参加 - 露娜+1





不参加





1.4.5 选择：南希让你做家务





帮忙 - 南希+1





不帮忙 - 跳转至1.6





1.4.6 选择：打扫浴缸





仔细打扫 - 稍后南希+1





随便打扫





1.4.7 选择：达莉亚进入浴室





从浴缸里出来 - 跳转至1.6，并失去一个达莉亚小剧情





继续躲着

1.5 - 浴室美景





1.5.1 选择：达莉亚质问你





我睡着了





我没听见你





我被你的美貌迷住了 - 达莉亚+1





1.6 - 问答比赛开始前





1.6.1 选择：佩妮的粉丝想揩油





帮她解围 - 佩妮+1





不干涉













1.7 - 问答比赛【要想获胜，必须在9个问题中答对7个，但其中有一个是必须错的，如果失败就必须重来，直到通过】





1.7.1 问题：最早在推特上达到1亿粉丝的名人是谁





克里斯蒂亚诺·罗纳尔多





贾斯丁·比伯





埃隆·马斯克





凯蒂·佩里





1.7.2 问题：柏林墙的拆除工作是从哪一年开始的





1988





1989

1990





1991





1.7.3 问题：梅尔·吉布森的中间名是什么【这个问题没有正确答案】





布鲁诺





艾伦





帕特里克

麦克斯韦尔





1.7.4 问题：地球的直径是多少





7000英里





8000英里





9000英里





200万英里





1.7.5 问题：一具尸体完全腐烂到只剩下骨头需要多久





1个月又14天





2个月又7天





3个月又21天





4个月又28天





1.7.6 问题：希腊神话中的农业女神是谁





埃尔忒尼斯





帕耳塞福涅





德莫忒耳





芙蕾雅





1.7.7 问题：水星绕太阳一周需要多久





88天





101天





215天





365天





1.7.8 问题：按占GDP比重来看，哪个国家的税率最高





比利时





古巴





黑山共和国





东帝汶





1.7.9 问题：开发永恒世界的公司尤利西斯，其最大的股东是谁





蒂莫西·伯德





本杰明·法罗





威廉·巴多特





詹姆斯·布朗克





1.7.10 结果：最终结果





如果答对7个及以上便获胜，可以继续剧情





如果答对6个及以下便失败，需重新开始这个环节













1.8 - 凯旋之夜





1.8.1 选择：露娜祝贺你





抱她 - 露娜+1

保持距离





1.8.2 结果：南希评价你的打扫





如果1.4.6彻底打扫了浴缸 - 南希+1





1.8.3 选择：查看佩妮在Ins上的照片





点赞 - 稍后佩妮+1





不点赞





1.9 - 清晨南希小剧情【在1.4.1没有给门装锁才可以触发这个剧情】





1.10 - 艾恩之前





1.10.1 选择：遇见亚历克斯





称赞她的纹身





称赞她的游泳技术





称赞她的笔 - 亚历克斯+1





1.10.2 对话：伊德利尔想你介绍永恒世界





选几个都无所谓，新玩家可以都点一下了解一下游戏背景













1.11 - 艾恩服务器





1.11.1 选择：信仰之跃





跳下去





不跳下去 - 最终还是会跳的





【安妮送你钱，金钱+1500】





1.11.2 选择：测试X光眼镜





启动眼镜 - 可以看安妮





不启动眼镜





1.11.3 选择：购买快快的商品





买下铲子





买下手枪





买下眼镜





买下吊坠 - 稍后安妮+1，并且在后续的剧情中可以救你一命





【购买物品，金钱-300】





1.11.4 选择：安妮去拿剑





四处转转





等着安妮 - 会错过伊娃的剧情，跳转至1.13





1.11.5 选择：在阿弗洛狄忒





跟着伊娃 - 金钱-1200，但稍后伊娃会把钱还给你





离开 - 结束伊娃剧情，跳转至1.13













1.12 - 伊娃动画【这是游戏开始到现在第一个动画】





伊娃退还了你的钱 - 金钱+1200





后续还会在6.13.2见面













1.13 - 艾恩服务器【续】





1.13.1 - 安妮问你买了什么1.11.3





如果买了吊坠 - 安妮+1





1.13.2 选择：本杰明欺负一个女生





干预 - 安妮+1





袖手旁观

1.14 - 艾恩之后





1.14.1 - 结果：佩妮谈论昨晚照片点赞的事1.8.3





如果你点赞了佩妮的照片 - 佩妮+1





1.14.2 选择：佩妮邀请你去拍照





跟她一起去





不跟她一起 - 佩妮线断掉





1.14.3 选择：南希邀请你去上瑜伽课





跟她一起去





不跟她一起 - 南希线断掉





1.15 - 艾卡巴地牢





1.15.1 小游戏：在合适的时机袭击孔





在达莉亚说出“你就是个傻逼”时攻击 - 达莉亚+1





不可以出手太早或太晚或不出手





1.15.2 选择：塔纳托斯现身并抢走宝石





带上达莉亚的东西逃跑





不抛下达莉亚 - 达莉亚+1





1.16 - 电脑课





1.16.1 选择：达莉亚邀请你去健身房





跟她一起去





不跟她一起 - 达莉亚线断掉





v0.2 - 迷盒













2.1 - 本杰明之死





2.1.1 选择：安妮想和你一起去红鲱鱼





让安妮一起来





不让安妮一起来 - 安妮线会在2.4.4断掉





2.1.2 选择：阿克塞尔在楼梯间质问你





给他一拳 - 稍后亚历克斯+1





让他冷静





2.1.3 选择：诺娃对自己的电脑桌面感到难为情





那个角色把他的眼睛遮住了，所以你才用了这张壁纸吗





很好啊，我也喜欢动画 - 诺娃+1





你那个纹身是什么













2.2 - 红鲱鱼服务器





2.2.1 结果：参与人数





如果你让安妮来了红鲱鱼服务器2.1.1，那么安妮会与你同行并解锁4号服装【快快





卖给你一个泰迪熊 - 金钱-30】





2.2.2 选择：快快想卖给你一个动物





接受第一个报价 - 金钱-300，稍后露娜+1，可以任选一个动物，但你选的动物会对





接下来的剧情产生影响7.6.1





先拒绝，然后接受第二个报价 - 金钱-150，稍后露娜+1，可以任选一个动物，但你





选的动物会对接下来的剧情产生影响7.6.1





拒绝第二个报价





2.2.3 选择：由谁去弗林克家





自己去 - 露娜+2

让露娜去 - 露娜线会在稍后断掉2.4.3，并跳转至2.4













2.3 - 弗林克家





此环节是自由探索环节，会触发一些恐怖内容，但不会死亡或者失败，所以放心探





索就行





任务顺序：





a.先去客厅，然后去卧室





b.去办公室接电话





c.去卧室旁的安全室





d.确认卫生间的蜡烛数量为3，洗衣房的恐龙数量为2，花园内木头的数量为18





e.打开保险箱，密码为：3-2-18





2.4 - 红鲱鱼之后

2.4.1 结果：你告诉露娜给她买了礼物





如果你给露娜买了动物2.2.2，并且自己去了弗林克家2.2.3 - 露娜+1





2.4.2 选择：还有事吗





问她手套的事





不问她 - 露娜线断掉，并跳转至2.4.4





2.4.3 结果：露娜犹豫要不要回答





如果露娜好感≥4，并且你自己去了弗林克家2.2.3 - 露娜+1，并向你敞开心扉





否则露娜线断掉





2.4.4 结果：回家





如果你让安妮去了红鲱鱼2.1.1 - 继续剧情





如果你没让安妮去红鲱鱼 - 安妮线断掉，并跳转至2.6





2.4.5 选择：安妮被吓到了





让她睡在你的房间里





让她回自己房间 - 安妮线断掉，并跳转至2.6













2.5 - 安妮动画：午夜慰籍





2.5.1 结果：安妮在睡梦中抓住你的胳膊





如果安妮好感度≥3 - 继续剧情





否则 - 安妮线断掉，并跳转至2.6





2.5.2 选择：安妮脱下T恤





就此罢休 - 安妮线断掉，并跳转至2.6





更进一步 - 安妮+1





2.6 - 舒适的早上





2.6.1 选择：南希让你帮忙叫醒达莉亚【要求南希路线与达莉亚路线都没有断掉】





去帮忙做早餐 - 南希+1 达莉亚+1





去叫醒达莉亚





【如果南希路线在，但达莉亚路线断掉，那么南希+1不会显示】





【如果达莉亚路线在，但南希路线断掉，那么达莉亚+1不会显示】













2.7 - 瑜伽课【要求南希路线没有断掉，否则跳转至2.9】





2.7.1 选择：要让常给米凯拉买什么





鲜花 - 常+1





哑铃 - 常+1





演出的票 - 常+1





什么也不买





2.7.2 选择：凯想对南希出手





不插手南希的私生活 - 南希路线断掉，并跳转至2.9





帮忙





2.7.3 选择：诺亚和劳尔索要报酬





请诺亚和劳尔帮忙 - 南希+1，金钱-50





还是算了 - 南希路线断掉，并跳转至2.9





2.8 南希澡堂剧情 - 淋浴密谋













2.9 - 和亚历克斯做小组作业





2.9.1 选择：诺娃迫不及待地报告她的成果





摸她的头 - 诺娃+1





只用言语表扬她





2.9.2结果：聊到阿克塞尔





如果你在楼梯间打了阿克塞尔2.1.2 - 亚历克斯+1





2.9.3 对话：了解亚历克斯【如果问纹身的事，那么你会看的更多】





问完四个问题 - 亚历克斯+1





不问完四个问题





2.9.4 选择：威廉打了亚历克斯一耳光





保持安静 - 亚历克斯线断掉，并跳转至2.10





说些什么





2.9.5 选择：亚历克斯抱住了你





抱她 - 亚历克斯+1





不抱她





2.9.6 结果：在走之前





如果亚历克斯好感≥2 - 她会允许你叫她亚历克斯，而不是亚莉珊德拉





否则 - 亚历克斯线断掉













2.10 - 第二次噩梦





2.10.1 选择：你愿意帮我们吗





愿意 - 无脑选愿意





不愿意





2.11 - 诺娃的第一部手机





2.11.1 选择：问诺娃卡吕普索的事





给她打电话 - 解锁2号服装 诺娃+1





给她发信息





2.12 - 拍照【要求佩妮线没断，否则跳转至2.15】





2.12.1 选择：在零食桌前





给佩妮拿甜甜圈 - 跳转至2.12.3





给佩妮拿咖啡

2.12.2 选择：加多少糖





加1勺糖





加2勺糖





加3勺糖 - 佩妮+1





2.12.3 选择：拍照





镜头拉近拍照





保持当前距离 - 佩妮+1





镜头拉远拍照





2.12.4 选择：瓦伦提诺先生想羞辱佩妮





说服佩妮 - 佩妮路线断掉，并跳转至2.14





让瓦伦提诺先生滚蛋 - 佩妮+1













2.13 - 佩妮动画：完美快门





2.14 - 拍照【续】





诺娃出现解锁3号服装





2.14.1 - 选择：诺娃找到了进入奥杰吉厄的方法





称赞她 - 诺娃+1





不浪费时间





2.15 - 寻找卡吕普索





2.15.1 选择：神秘盒子





让亚历克斯打开盒子





自己打开盒子 - 亚历克斯+1 诺娃+1





让诺娃打开盒子



