雪月花|Snow Moon Flower
Ver1.5,官方中文版+DLC
⚔️ 游戏简介
武侠是通过武术来实现正义的人。
这是一款武侠小说风格的RPG。
武侠世界叫做江湖，武侠地区叫做武林。
主角龙濑是一位冉冉升起的武侠人物，即使是他所属的森普派也非常重视他。
故事开始于龙井保护一个名为Hiiro的女孩，她从邪恶的教派逃脱。
他的师父凛美，他的妹妹徒弟濑树和喜朗。
在与这三位女英雄一起训练的日子里，龙濑参加了武术会议，以测试他的技能。
游戏截图
