夏日狂想曲|SummerMemories

时间系统

本游戏中每天分为上午、下午、傍晚、夜晚、深夜五个时段（除深夜时段外均可外出）。

游戏内不是实时时间，行动点数使用完之前不会被动切换时段。

某些事件触发后会强制跳跃至下一个或更以后的时段。

玩家可以和角色对话一起度过本时段，也可以点击时间栏主动跳过时段。

每周末发生全家出门旅行事件，占用至傍晚时段。

行动点数

大多数行为（对话、撒娇、钓鱼等）都需要消耗一点行动点数。 使用道具可以恢复行动点数，每一时段切换后恢复行动点数至最大值。

爬山（山）、偷看美女（海边）消耗本时段所有行动点数，触发后强制切换到下一时段。

随着游戏进程和技能学习，行动点数最大值可以增加。

技能系统

撒娇技能：学习以解锁对话中撒娇界面选项。

被动技能：学习以解锁对应的限制或打开功能。

特殊技能：为玩家提供额外道具、金钱、数值增长的技能，需要支付对应点数。

全技能表

数值系统

欲望值

可以通过道具和撒娇获取欲望值。

可以通过技能提高最大值。

体力值

可以通过道具、睡觉、洗澡恢复体力值。

钓鱼、体育特训等消耗较少的体力值。

爬山、偷看美女消耗较多的体力值。

可以通过技能提高最大值。

回忆值

可以通过触发各种事件获得回忆值，作业完成度超过上限部分将转化为回忆值。

回忆值用于学习技能。

好感度

通过和角色一起度过时间、赠送礼物获得好感度。

好感度每达到20、40、60、80、100时达到好感度上限， 达到好感度上限是解锁各好感度事件的条件之一。

3位主角与5位配角有好感值。

作业完成度

针对不同女主角设计不同的作业项目， 作业完成度达到100是解锁各好感度事件的条件之一。

作业完成度超过上限部分将转化为回忆值。

美雪通过洗餐具小游戏获得作业完成度。

莉音通过课外研究（捕获新虫或鱼后可以进行研究）获得作业完成度。

结衣通过算术题小游戏获得作业完成度。

收集系统

在河边、山的树上涂抹虫胶，第二天可以获得数量1~3个虫（数量与技能学习有关）。虫稀有度包括1~4，可用于课外研究或出售。

在河边、海边垂钓点钓鱼，可以获得1个鱼（难易度技能学习有关）。鱼稀有度包括1~4，可用于课外研究或出售。

在粗点心店可消耗100元获取一个扭蛋。扭蛋包含NO.1~NO.12





小游戏

钓鱼：消耗1个鱼饵、1点行动点数、10点体力值。在河边获得稀有度1~2的鱼，在海边获得稀有度3-4的鱼。

算术题：通过鼠标作答10以内数字的算术题，完成后完成后切换到下一时段并获得结衣的达成度、金钱、回忆值。（没有答错时有额外奖赏）

洗餐具：通过鼠标控制洗碗力度，控制耐久度以0结束，完成后切换到下一时段并获得美雪的达成度、金钱、回忆值。（没有答错时有额外奖赏）

体育训练：消耗10体力值在学校操场与镜进行田径训练。可获得回忆值。

海底寻宝：消耗1鱼饵在海边参加美月的寻宝活动。可获得鱼或迷之碎片。

拍拍卡：





游戏地图

一之濑家

玄关：

在家里任意处点击右键可回到玄关。

单机大门可切换至大地图界面。

单机大门可切换至大地图界面。

客厅：

结衣会在上沙发处玩手机，下沙发处学习，茶几处睡觉。

莉音会在上沙发处读书、看电视，茶几处睡觉。

美雪会在上沙发端茶站立、读书，茶几处睡觉、电话处接电话。

深夜时段可通过电视机学习技能。

厨房：

厨房可以进行洗餐具小游戏。

结衣会使用橱柜、冰箱。

莉音会使用橱柜、冰箱。

美雪会使用洗碗池、灶台。

卫生间

所有家庭成员随机使用厕所，入厕期间不可以互动。

学习闯入厕所技能可强行进入厕所。

更衣室

结衣会使用洗手池。

莉音会使用洗手池。

美雪会使用洗衣机。

所有家庭成员在夜晚时段随机使用浴室，洗浴期间可以加入一起洗（每天只能洗澡1次）。

夫妻的房间

美雪会使用化妆台。

美雪会在床上读书。

美雪会在床上睡眠。

美雪会在床上自娱自乐。

结衣、莉音不能进入本房间（3P、4P时除外）

结衣的房间

结衣的房间可以进行算术题小游戏。

结衣会在书桌学习

结衣会使用钢琴

结衣会在床上睡眠。

结衣会在床上读书。

莉音会坐在地上读书。

莉音的房间

莉音的房间可以进行课外研究。

莉音会在窗边读书。

莉音会在床上睡眠。

莉音会在床上读书。

结衣会坐在床边读书。

海边

海滩：海滩躺椅处可以进行偷看美女。

海滩（钓鱼）：浮木处可以钓鱼，后期出现美月。

学校

操场：中期出现镜。

体育仓库：15日后夜晚时段出现谜之商人。

河边

河滩：浮木处可以钓鱼，1处树可以捕虫。灯里任务完成后变为野营地。

山

山脚：2处树可以捕虫，中期出现凉花

山腰：洞穴内可消耗5金钱参拜。可以进行爬山。

粗点心店门口

粗点心店：可以和雫交谈打开商店。可以花费100金钱获得扭蛋。

公园：可以和绵太交谈进行拍拍卡游戏。可以花费金钱在贩卖机处购买道具。可以在贩卖机处随机获得金钱。





主线任务

单人剧情

美雪

好感度事件

属性值事件

莉音

好感度事件

属性值事件

结衣

好感度事件

属性值事件

周末旅行

8月7日：烧烤

8月14日：郊游

8月21日：海水浴

8月28日：烟火大会

支线任务

雫——雫的秘密

镜——镜的特训

美月——海底财宝大作战

凉花——生态调查

灯里

其他资料

技能学习

商品列表