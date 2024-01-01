历史题材乙女游戏
v0.29.1,官方中文,最新版下载
安卓
电脑
女忍者训练师这是一款由Dinaki制作组制作的游戏
游戏CG非常的多，并且还有各种各样的事件
还有被NTR内容！各种剧场版的角色也有
核心特色
- 沉浸式游戏体验
视觉小说汉化版
- 精美的视觉效果
- 丰富的游戏内容
- 多平台支持
女忍者训练师第一次运行需要在游戏左下角选择语言ZH
游戏自带作弊，点击自己房间左下角书柜开启
在连续几天观看火影忍者之后，你不知怎么地就来到了科诺查的正门附近。
你会遇到三个你熟悉的女孩：野田佳彦和樱花。
很明显，他们把你和别人搞混了，所以你装出一副大胆的样子，决定跟他们一起玩。
后来发现，你是上述女孩的受邀培训师……是时候决定你的培训将是什么样子了
……不过……既然这是一个梦想，也许你可以和她们一起享受一些“乐趣”……
如此生动的事情能仅仅是一个梦吗……？
