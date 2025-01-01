社群审查DX
v4.0.13,官中步兵版下载润色版下载
🎚️ game介绍
成天在家里无所事事的悠斗是个电脑天才与偶像宅。 尽管有些不甘愿，但为了生计，还是在接到社群平台Facibook的邀请后，成为了审查内容的社群审查员，负责将违反社群规范的图片Ban掉。 没想到乏味无聊的审查工作，竟然让他发现了公寓管理员人妻美沙、最爱的偶像优衣、还有教会的修女梨花她们不为人知的秘密。 同一时间，悠斗也发现当他在工作上犯错，将情色内容不小心流出， 公寓周遭的人们以及电视上播报的新闻内容似乎渐渐开始有一些不对劲。 好像整个社会的道德界线变得混乱，大家越来越性开放… 游戏内容 在每天的四个时段一边工作赚钱提升职等，一边探索城市与NPC对话。 社群审查员总共有5个职等，从实习生、初级雇员、中级雇员、高级雇员、管理员。 当工作表现优异，获得足够的经验值，就可以升等获得更高的薪水，与更高的自由度。 这代表你开始可以在工作上「不小心」犯错，流出一些情色内容来提升社会的「混乱度」，而不会立刻被开除。 随着混沌值的上升，NPC将开始展现更多异常行为，可以解锁新的事件，台词与服装也可能产生改变。 成功攻略管理员美沙后，便利商店购买「公车卡」，可 以开启教堂、漫展、警局等新地图和丰富的小游戏供探索，以及偶像美沙、修女梨花两个可供略角色。 最新版也包含DLC内容，新增新的攻略对象「女主播」。 游戏玩法 每天分为早上、下午、晚上、午夜四个时段，每个时段可选择不同行动，如工作赚钱、探索地图与NPC对话等，自由度相当高。 随着游戏的进行，可以探索的地区和可以互动的角色会越来越多。每个时段会出现的NPC和可以玩的小游戏也会有变化，增加探索的乐趣。 透过社群审查的工作，与女主角们互动。同时一边提升职等，一边提高世界的混乱度。 並透过一连串的小游戏，尝试不同的体位和场景，增加和女主角的亲密度。 教堂和漫展也有各自的任务和极其丰富的小游戏。在教堂里不断和不同NPC对话，参与忏悔 和唱诗和修女拉近关系，发现教堂隐藏的淫乱。
🔒 游戏秘籍
社群审查v4.0.13更新
(1)重要更新！游戏追加全程单手鼠标操控功能。
人物移动：鼠标右键点击
选单/进出：鼠标左键点击
按钮互动：鼠标左键点击
(2)调整绝大部分小游戏的「跳过Skip」按钮，于游戏开始前即可点击跳过。
(3)修復开启背包有时会导致白屏的Bug。
(4)修復鼠标操控人物移动部分设备会出现人物闪烁的Bug。
(5)优化UI，点击商店视窗外部即可退出商店。
(6)修復部分漫展混乱度事件提早触发的Bug。
(7)修復偶像优衣唱歌小游戏音量无法控制的Bug。
(8)修復俄文版文字跑版问题。
游戏特色
●12种以上多样丰富的小游戏与任务。
●超过60枚点阵图动画，与200个以上的差分。
●共有三个主要场景，超过30个NPC。绝大部分的女性NPC均可攻略。
●《NTR狂热》中的千穗与莉莉丝，以及许多由芒果派对发行的人气游戏中的角色都会以彩蛋的形式登场。
游戏截图
🧲 润色版下载
