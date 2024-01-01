西山居宣布其备受期待的传奇将于下个季度正式登陆Nintendo Switch平台，这款游戏采用了最先进的战斗系统优化技术，结合独特的随机生成内容设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。

在最近的一次开发者访谈中，盛趣游戏的制作团队透露了孤岛危机在经济模型平衡开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的角色扮演要素设计来解决这些问题，该游戏目前已在PC平台获得了超过90%的好评率。