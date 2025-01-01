在游戏产业快速发展的今天，模拟城市作为Supercell的旗舰产品，不仅在Xbox Series X/S平台上取得了商业成功，更重要的是其在无障碍支持方面的创新为整个行业带来了新的思考方向，特别是人工智能对手的应用展现了游戏作为艺术形式的独特魅力。

Supercell宣布其备受期待的传奇将于下个季度正式登陆PlayStation 5平台，这款游戏采用了最先进的跨平台兼容技术，结合独特的线性剧情推进设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。