🎮 社群审查DX ✨
v4.0.13,官中步兵版下载
🌎 游戏详情 🌎
游戏故事✨
📸 游戏指南 🔥
攻略秘籍✨
社群审查v4.0.13更新
(1)重要更新！游戏追加全程单手鼠标操控功能。
人物移动：鼠标右键点击
选单/进出：鼠标左键点击
按钮互动：鼠标左键点击
(2)调整绝大部分小游戏的「跳过Skip」按钮，于游戏开始前即可点击跳过。
(3)修復开启背包有时会导致白屏的Bug。
(4)修復鼠标操控人物移动部分设备会出现人物闪烁的Bug。
(5)优化UI，点击商店视窗外部即可退出商店。
(6)修復部分漫展混乱度事件提早触发的Bug。
(7)修復偶像优衣唱歌小游戏音量无法控制的Bug。
(8)修復俄文版文字跑版问题。
游戏特色
●12种以上多样丰富的小游戏与任务。
●超过60枚点阵图动画，与200个以上的差分。
●共有三个主要场景，超过30个NPC。绝大部分的女性NPC均可攻略。
●《NTR狂热》中的千穗与莉莉丝，以及许多由芒果派对发行的人气游戏中的角色都会以彩蛋的形式登场。
