幸福岛幻想官网|中文免费下载

幸福岛幻想官网|中文免费下载封面

幸福岛幻想官网|中文免费下载。专业的游戏平台，为您提供优质的游戏体验。

9.3 评分

1.5M 下载

600K 玩家

#steam游戏 #安卓直装

📞 游戏简介

游戏特色

冒险家“罗恩”带领一只探险小队，调查常年风暴肆虐的漩涡中心，结果探险船在风暴中解体。 昏迷中被海水冲刷到了一个几乎与世隔绝的小岛（幸福岛幻想）。 醒来后，村长告诉他这里是“幸福岛”，想要离开就要等待下一次“祭祀日”，于是罗恩就住了下来。 在这里他结识了几位美丽的女孩，村长的女儿、妩媚的未亡人、神秘的女神、新婚的少妇等等。 在这些红颜知己的帮助下，成功解开了岛上风暴的秘密，并发现了远古的宝藏。 ------------------------------------------------------------------

核心玩法

战斗系统

流畅的动作战斗

开放世界

自由探索冒险

多人合作

团队协作挑战

Dies iraeCG包

游戏截图

游戏截图1

视觉小说汉化组发布

游戏截图2
游戏截图3
游戏截图4

系统要求

Windows 10+
8GB RAM
GTX 1060
50GB 空间

选择系统18禁游戏

🛸 技巧指南

详细攻略

AVG汉化组发布


幸福岛幻想游戏元素

游戏截图

【1】全岛自由移动，跟随玩家的操作肆意闲逛；

游戏截图

【2】钓鱼、拾荒等日常玩法；

恋爱模拟CG包

游戏截图

美少女游戏夏季CM

【3】每个故事流程中都穿插小游戏，给玩家解闷；

主机galgame

【4】丰富的动态CG动画，每个细节动感十足；

------------------------------------------------------------------

玛格丽特：村长的女儿，对外面的世界充满向往，紫色的长发，身材凹凸有致。

游戏截图

【1】发布玛格丽特新番及主角身份揭秘剧情。

幸福岛幻想BUG修复

【1】修复小部分玩家种植作物时宕机的问题。

【2】修复小部分玩家无法升级技能的问题。

【3】修复其他已知问题。

优化

【1】优化部分显示遮挡问题。

实用技巧

新手指南

快速上手游戏基础操作

隐藏要素

发现游戏中的秘密内容

成就解锁

完成各种挑战获得奖励

AVG全CG存档

🗳️ 直接下载

免费下载 幸福岛幻想官网|中文免费下载

完整版游戏，立即体验精彩内容

直接下载

下载优势

安全下载
高速安装
完全免费
客服支持

安装步骤

1

下载游戏

点击下载按钮获取安装包

2

运行安装

双击安装包开始安装过程

3

开始游戏

安装完成后启动游戏