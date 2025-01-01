在游戏产业快速发展的今天，孤岛惊魂作为Sony Interactive Entertainment的旗舰产品，不仅在iOS平台上取得了商业成功，更重要的是其在多语言本地化方面的创新为整个行业带来了新的思考方向，特别是云游戏技术的应用展现了游戏作为艺术形式的独特魅力。

水电工幻想自由接案的辣个男人-水电工又来啦！！

某天，他跟往常一样接到了委托，出发前往客户家。





AVG全CG存档

就在他修好了马桶，按下冲水测试时，马桶发出了光芒，将他吸了进去。





当再次睁开眼睛时，已身处异世界的村庄内。





科幻题材AVG

主人公在异世界中也必须打着各种零工来维持生计，在铁匠铺帮忙打铁、酒馆中当店小二、

教会里帮修女们整理书架……等等。甚至还必须陪伴冒险者外出打怪？

在酒吧帮猫娘打工，同时一边瑟瑟





不会打斗只好帮忙坦怪？





游戏中与各个女主角都有不同且独立的剧情、

工作小游戏（骚扰）、H场景、以及大张CG图。好感度达到一定程度后，还会开启特殊的堕落模式