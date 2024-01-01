真红玛瑙~PURE ONYX

攻略指南





<p>真红玛瑙攻略:</p>





<p>如果不是刻意的刷主线任务,那么打主线的时候一定要注意的事项有,先来罗列下关于副本的具体内容。</p>





<p>打到了神庙,主线剧情会相继开放,如果错过了这个剧情,就无法继续这个打关卡了,这个时候可以考虑先接一些支线任务,然后再去接一些主线任务,或者去做一些法宝之类的。</p>





<p>接下来在去打之前先去接受一些支线任务,这样才可以让你去选择一些副本的难度,也可以得到很多的奖励,这点对于前期升级还是很有帮助的。</p>





<p>在打完了主线之后,我们就可以去打第一个关卡了,这个副本相对来说还是比较简单的,而且通关起来也是很快的,我们去做这个主线就可以了,所以在做这个副本的时候,首先去把那个需要打的本都买了,然后我们就可以去打下一个普通关卡,普通关卡的难度比较简单,在这个关卡里面,只要我们使用一些技巧就可以轻松地解决掉这个关卡的这个BOSS

<p>副本奖励</p>





<p>里面有非常多的奖励,有很多的道具,这些都是我们需要的,我们去打的关卡越多,我们就可以获得更多的经验值和奖励,所以说对于前期的副本我们是需要有选择性的去打的。</p>





<p>关卡打法</p>

<p>在我们通关普通关卡的时候,会给我们一些装备,在这个副本里面,我们可以获得到不错的装备,而每一个关卡的挑战次数也是不一样的,我们在通关的时候,需要注意一下boss的技能,我们在这里也是要通关的,不然的话很容易翻车。</p>





<p>因为有很多的boss在这里,所以我们需要进行战斗,每一个boss都是不一样的,我们要熟悉boss的技能和技能,这样才能快速的通关,下面就跟着小编一起来了解一下这个boss的技能,以及她的一些打法攻略吧。</p>





<p>首先,我们在选择好职业之后,就要选择适合自己的副本进入。然后在选择好自己的副本进入之后,就会进入到副本的关卡里面,因为这个副本的难度不大,所以在选择好自己的副本之后,就需要再来选择好自己的阵容和副本的难度了。</p>





<p>当然,副本是有星级的,星级越高的副本,消耗的体力越多,越难打,因此在战斗的时候,我们就要注意选择好自己的阵容和副本难度了。在副本的推荐打法中,大家可以参考这个副本通关打法,就可以选择自己的进攻阵容和防守阵容。</p>





<p>那么下面就来说说副本的进攻阵容和技巧吧。</p>





<p>【进攻阵容】</p>





<p>推荐搭配:1坦+1奶+1输出</p>





<p>这是目前最为强势的阵容,输出位自然是奶妈了,但是这个阵容需要一个输出位和一个奶妈</p>





更新日志：

为玛瑙+兔女郎扶她场景添加了次要动画

更新了玛瑙+兔女郎玩具场景的结尾动画循环，加入了晃动效果

修复了在玛瑙+兔女郎场景中，斯普莱瑟小兵面具/兔女郎服装和男性生殖器在背景中浮动的问题

修复了如果按特定顺序播放多个成人场景，小兵的靴子或面具可能会消失的老问题

修复了一些在IC版本中损坏的胡萝卜相关问题

为升级版充电器场景添加了Lovense兼容性

在贫民窟关卡中添加了隧道地图的早期版本

在隧道地图中添加了FK-娃娃+小兵的背景场景

为隧道地图添加了正在开发中的”可玩性”背景特效系统（灯光闪烁/相机抖动/车辆声音等）

修复了导致Wraxe和可能其他敌人在战斗中冻结的问题，以及玛瑙停止播放受击动画的问题

修复了Unity在大多数场景中随机关闭地面剪切的问题

修复了充电器和Wraxe死亡动画中新出现的问题

修复了玛瑙与地面重合的问题/改善了姿势/改进了充电器场景的穿透动画

修复了夹克/充电器的重合问题，并修复了充电器场景中永远扁平的乳头

为充电器场景添加了新的音效

彻底改进了特效后端，以便于添加新特效/修复一些之前的特效

修复了液体池与角色浮动/重合的问题

修复了角色面向左时显示不正确的几个攻击特效

玛瑙对小兵+暴徒的场景中的液体现在能正确与地面碰撞并形成水池

修复了Wraxe冲刺攻击时倒置显示的火花特效

修复了下水道环境特效的碰撞问题

重新添加了波兰语（不完整）到语言选项

为中文/西班牙语本地化添加了以下内容：帮助文本、位置名称（世界地图和状态菜单）、旁白字幕

为某些UI元素实现了基于语言设置的字体替换

为世界地图任务定位文本添加了轮廓以提高可读性

改进了UI某些区域与较长文本字符串/包含非英语字符的字符串的兼容性

更改了一些武器名称的西班牙语翻译

为红灯舞池地图背景添加了附加动画