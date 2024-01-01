沙漠追猎者（Desert Stalker）
官方中文，免费下载
游戏截图
沙漠追猎者这是一款由【Zetan】制作的游戏 艺术风格出众渲染优秀，业内顶级水准 已经更新六年，文本量高达160W+。 剧情与情感用非常细腻的方式慢慢道来， 富有哲理与启发，能接触的人物很多，审美也在线。 不管从CG建模到CG渲染，都是电影级别的！ 动态内容也非常的细腻！绝对是不可错过的大作！现在开始-沙漠追猎者免费下载
核心特性
探索游戏的强大功能
版本控制完整
游戏版本持续更新维护
性能优化极致
底层引擎深度优化调校
系统高度集成
模块化架构无缝整合
使用攻略
掌握核心玩法技巧
沙漠追猎者官方中文版是废土题材，时间线位于末日后400年，此时有一个叫泽塔的文明
玩家作为一名沉沙猎手，替泽塔女王在大地上到处搜集珍贵宝物，
并把它们献给女王，同时也在进各种墓穴探险时挖掘宝藏，以此充实腰包。
渲染艺术风格独特，甚至是图书馆里的世界观之类的都非常优秀，
作者做了很多分支，比如某个角色死了，就会有完全不同的剧情。
可能一段剧情会有六七种不同的平行线，文本足足有一百六十万
游戏设定借鉴了辐射、潜行者、疯狂的麦克斯等知名作品，
沙漠追猎者攻略：
游戏中也有着各种各样的阵营，譬如尸鬼、变种人、拾荒者等，
每个阵营都有各自的目的，游戏也提供了一些选择给玩家用来合纵连横。
不同于为H而H，本作主打的是剧情为先，H为辅料的这样一种体验，
所以如果只是为了H内容而游玩本作，那么很多时候反而不会出现冲的快乐的情况，
但如果冲着剧情和世界观来玩，那么H内容出现时，反而会有一种调剂的感觉。
更新日志：
0.18.4 版本
翻译更新
新增西班牙语翻译（贡献者：Darax）
更新繁体中文翻译（贡献者：AHHCrazy）
V0.18.3
小改动/错误修复：
修复了由于压缩导致的所有动画不连贯或不完整问题
修复了选择多个类别时音乐播放器中可能出现的软锁问题
修复了艾因在集市后的活动无法在画廊中解锁的问题。
如果您至少看过一次该活动，加载保存应该可以追溯解锁。
简化了双胞胎市场场景的条件（现在访问它更加一致）
修复了如果玩家没有与 Kateryna 谈恋爱，
导致 Kateryna 的任务无法完成的逻辑错误
翻译
添加意大利语翻译（来源：Eagle1900）
更新简体中文翻译版（来源：aler）
更新俄语翻译（来源：Kasatik）
V0.18.2
增加了参观奴隶市场时与双胞胎一起发生的小事件
细微更改/错误修复：
为女王场景添加了一些动画和额外的完成选项
在 Krait 的夜景中为 Fangs 添加了动画
修复了 Ivy 电脑中缺失的背景图片
修复了法典中缺失的背景图像
修复了地下室部分 d18b 中错误的条件对话检查
开始游戏
立即获取完整游戏体验
相关推荐
暂无相关推荐