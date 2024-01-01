精品游戏

蛇之交响曲|Symphony of the Serpent

蛇之交响曲|Symphony of the Serpent
蛇之交响曲是在一个被性病毒吞噬的世界里，一个年轻人发现自己迷失在远离家乡的大城市里，并拥有一件神秘的遗物。 在一群美女的帮助下，发现你的身份，并揭露一个让天堂和地狱陷入战争边缘的复仇阴谋！
他正在为他的游戏公式带来新的等距视角，与女孩相关的新系统和有趣的机制正在开发中，以便为他的下一个游戏传奇增添更有趣和更奇特的体验。

狂野而神秘的女孩

一群性感而饥渴的女孩将使这些冒险达到新的热度！ 如果你能足够好地满足他们…

游戏作者： NLT Media


蛇之交响曲题外话:

NLT发布了旗下纳迪亚系列的第四部：Symphony of the Serpent蛇之交响曲

前三部分别为：传播欲望、纳迪亚传奇、创世秩序。


大家都知道，我就不吹了，这工作室，东西是做的不错，但是也是一两年一部作品，算是rpg中的佼佼者了。

现在的动画是做的越来越好了，玩了几部，还是被惊艳了一下~

含0419存档


蛇之交响曲个人推荐游玩指数：★★★★【注意事项】

★ 分享的游戏均已测试可正常游玩！

★ 如遇到黑屏/闪退/打不开 请首先检查游戏是否放在非中文路径 如遇乱码请用转区工具右键启动即可游玩


祝你游戏愉快

