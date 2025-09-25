01 / 05

18禁游戏破解版

魔女的入侵~黛博拉的房间

魔女的入侵~黛博拉的房间封面

点击查看大图

黛博拉 娱乐
ABOUT THE GAME

魔女的入侵~黛博拉的房间是NumericGazer作者最新力作，延续库洛的房间精彩剧情。全新3D环境下的魔法少女黛博拉等待着你的挑战， 高质量动态CG、专业CV配音，为你带来前所未有的沉浸式游戏体验。

核心特色

  • 沉浸式游戏体验
  • 精美的视觉效果
  • 丰富的游戏内容
  • 多平台支持

GAME GUIDE

V0.1最新版本

游戏截图

2025-09-25

游戏截图 游戏截图
  • 全新角色黛博拉正式登场
  • 3D环境黛博拉的房间完整实现
  • 回合制战斗系统与CG解锁机制
  • 官方中文版本与专业配音
  • 高质量动态CG内容


立即开始你的游戏之旅

Windows / Mac / Linux
安全认证

