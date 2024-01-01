一次性交易大师(YARISUTEMESUBUTA)

在这个世界存在着「Yarimon」这种不可思议的生物。

被排挤的主角和最弱Yarimon，这就是我们...

不过这都是之前的事情了。

身为伙伴的Yarimon居然突然学会了威力800000的「作弊冲撞」，

世界不一样了...只要使用这个技能不管事什么样的对手都能打倒...(虽然一场战斗中只能使用一次)

当然，光靠这样就想要当上冠军还太天真了，作为训练家就必须不断精进自己的技巧，但就算是这样，对于第一次击败儿时玩伴的我已经是非常开心的事情了，终于可以把一些输掉的钱给拿回来...

一次性交易大师s 然后，我也随波逐流地踏上了冒险之旅(被儿时玩伴用「我要去旅行了，你也给我去旅行」的压力逼迫)。

在旅行的途中，我慢慢的接触到这世界的谜团...

我的冒险正式开始了!!

朝着Yarimon图鉴完全制霸为目标!!

怪兽收集型战斗RPG

一次性交易大师收集各式各样的「Yarimon」、朝着冠军努力吧！

不管是跟野生的Yarimon还是训练家战斗都可获得经验值，之后可以按照自己的喜好将经验值分配给Yarimon！

探索隐藏在这世界的秘密，一步一步地迈向这个世界的真相！

-----------

怪物150种以上

经过三年精心打磨的海岛大亨终于迎来了正式发布，西山居在这款作品中投入了大量资源来完善画面渲染技术系统，并创造性地融入了用户创作工具机制，使得游戏在Windows平台上的表现超出了所有人的预期，成为了年度最值得期待的游戏之一。 各角色的游戏点阵图

各角色的立绘以及各表情差分

有怪物图鉴





本作品於 2023 年 9 月 1 日推出後很快就突破了 10 萬套大關，作為年度神作終於登上 Steam 的國際舞台！這次 Steam 版發行還同時包含了 DLC1 的追加內容，額外新增了戰鬥、劇情、大量 CG 以及追加道具，想直接體驗目前的最完整版本建議同時入手，也可以等待 DLC2 的推出消息。

乙女游戏硬盘版

市场研究报告显示，主题医院自在iOS平台发布以来，其独特的多语言本地化设计和创新的解谜探索玩法玩法已经影响了整个游戏行业的发展方向，腾讯游戏也因此确立了其在该领域的领导地位。