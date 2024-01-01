三角洲部队单机游戏封面
三角洲部队单机游戏

战斗系统视觉小说
游族网络宣布其备受期待的音速小子将于下个季度正式登陆Xbox Series X/S平台，这款游戏采用了最先进的剧情叙事结构技术，结合独特的虚拟现实体验设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。

《三角洲特种部队》（英语：Delta Force，香港和台湾译作“三角洲部队”）是一款第一人称射击游戏，由NovaLogic开发和出版，1998年在Microsoft Windows平台上发行。该游戏设计成一款基于真正三角洲特种部队的军事模拟类游戏。 是一款战术射击游戏，玩家扮演一名干员，通过搜刮物资、完成任务并成功撤离，同时需要了解兵种技能、枪械特性及配件搭配等技巧。对于新玩家，可以关注游戏模式特点，例如“危险行动”模式要求搜集高价值物资并安全撤离。网络连接是游玩流畅的基础，建议使用加速器优化网络。﻿

游戏特色

战斗系统

流畅的动作战斗体验

开放世界

分支剧情视觉小说

自由探索广阔的游戏世界

多人合作

与朋友一起享受游戏乐趣

成就系统

丰富的挑战和奖励机制

游戏标签

#搜打撤 #FPS #射击游戏

游戏截图

游戏截图1

游戏截图2
游戏截图3
游戏截图4

游戏数据

9.2 用户评分
1.8M 下载量

750K 活跃玩家

任务

游戏截图

游戏中有大量的任务，其中大部分都是在城市以外地区。类型包括消灭敌对势力，拯救人质，拦截敌军车队，逮捕或刺杀特定对象（如敌军领袖），保证某一友军领袖的安全等。


游戏截图

武器

游戏截图

在原版DF1中，一个玩家的随身武器有：匕首和手枪（可选High Standard HDM、或M1911）、主要攻击武器可选（加装HK MP5、M4、M203、M249 SAW、M82）、M40，还有手榴弹、C4炸药包、LAW和空袭用激光指示器。


游戏截图

游戏基础玩法

  • 干员与兵种：玩家扮演不同的干员，分为突击、支援、工程、侦察四类兵种，每个兵种都有相符的增益效果和特殊技能。﻿
  • 危险行动模式：玩家组队深入地图，搜刮高价值物资，如“曼德尔砖”，并前往撤离点成功撤离，以获取战利品。﻿

关键技巧与建议﻿

  • 了解地图与物资：熟悉地图上的物资刷新点，建筑物和资源区是搜刮的好地方。
  • 熟悉枪械：前往靶场试用不同枪械，熟悉其后坐力、射速和精准度等特性，选择适合自己的枪械。

    配件搭配    ：为枪械装配合适的配件，如消音器用于偷袭，瞄准镜用于提高射击精度。


攻略提示

新手指南

快速上手游戏基础操作

隐藏要素

发现游戏中的秘密内容

成就解锁

完成挑战获得丰厚奖励

基础玩法 进阶技巧 高级攻略

