水电工幻想

官中步兵版,dlc最新中文

电脑 安卓直装 单机
水电工幻想游戏封面

📺 游戏特色

奇幻冒险GL游戏

丰富玩法

多样化的游戏模式和玩法设计

精美画面

精心打磨的游戏画面与视觉效果

社区互动

活跃的玩家社区与及时的游戏更新

🛁 玩法说明

水电工幻想角色扩展 DLC 第二弹！免费畅享全新内容！终于——它来啦！ 感谢大家如此耐心的等待。今天，我们终于要发布《水电工幻想》的第二款 DLC 啦 相信不少朋友早就猜出剪影中的角色是谁了吧？ 答案就是……公会接待员与商店老板娘 两位新角色的解锁条件： 腐化所有女性角色。 将双生龙姐妹带回家。 至于老板娘，你需要购买她所有的物品（消耗品除外）。
水电工幻想介绍配图

⚗️ 游玩教程

水电工幻想自由接案的辣个男人-水电工又来啦！！

某天，他跟往常一样接到了委托，出发前往客户家。

游戏截图


就在他修好了马桶，按下冲水测试时，马桶发出了光芒，将他吸了进去。


当再次睁开眼睛时，已身处异世界的村庄内。


“终于来了啊……”一旁的女子迎面走来，并对他说：“传说中的工具人……就是你吗？”

游戏截图


游戏截图

主人公在异世界中也必须打着各种零工来维持生计，在铁匠铺帮忙打铁、酒馆中当店小二、

教会里帮修女们整理书架……等等。甚至还必须陪伴冒险者外出打怪？

游戏截图

在酒吧帮猫娘打工，同时一边瑟瑟

游戏截图

游戏截图

不会打斗只好帮忙坦怪？


游戏中与各个女主角都有不同且独立的剧情、

工作小游戏（骚扰）、H场景、以及大张CG图。好感度达到一定程度后，还会开启特殊的堕落模式

