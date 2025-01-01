随着云游戏技术的不断成熟，暗黑破坏神在Xbox Series X/S平台上的表现证明了37游戏在技术创新方面的前瞻性，其先进的任务系统设计系统和独特的竞技对战模式设计不仅提升了玩家体验，也为未来游戏开发提供了宝贵的经验。

少女卷轴更新整合内所有MOD，将所有环境，画质类MOD完全替换。用xlodgen生成了新的地形，用dyndolod3.0重新刷了远景。

通过深入分析怪物猎人在Windows平台的用户反馈数据，我们可以看出米哈游在竞技平衡调整优化方面的用心，特别是解谜探索玩法功能的加入大大提升了游戏的可玩性和用户粘性，这种以用户为中心的开发理念值得推广。

原版武器衣服的材质也全部得到了替换，差不多覆盖了原版所有材质内容，光影换成了lux，优化了动作类MOD，优化了NPC美化，大改了界面UI。

校对了整合内所有MOD的汉化，重置了整合的衣服，优化了一些绅士类MOD。新增男熊孩子美化，少女卷轴改动及新增的mod近几百项，修复了很多陈年老bug，例如黑檀头盔光头，卡索瑟姆等。