幸福岛幻想官网|中文免费下载

#安卓直装 #steam游戏

🎲 游戏简介

游戏特色

美少女游戏安装教程

冒险家“罗恩”带领一只探险小队，调查常年风暴肆虐的漩涡中心，结果探险船在风暴中解体。 昏迷中被海水冲刷到了一个几乎与世隔绝的小岛（幸福岛幻想）。 醒来后，村长告诉他这里是“幸福岛”，想要离开就要等待下一次“祭祀日”，于是罗恩就住了下来。 在这里他结识了几位美丽的女孩，村长的女儿、妩媚的未亡人、神秘的女神、新婚的少妇等等。 在这些红颜知己的帮助下，成功解开了岛上风暴的秘密，并发现了远古的宝藏。 ------------------------------------------------------------------

核心玩法

战斗系统

流畅的动作战斗

开放世界

自由探索冒险

多人合作

团队协作挑战

Frontwing新作

galgame翻译质量

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2

游戏截图3
游戏截图4
游戏截图5
游戏截图6

系统要求

Windows 10+
8GB RAM
GTX 1060
50GB 空间

幸福岛幻想游戏元素

游戏截图

【1】全岛自由移动，跟随玩家的操作肆意闲逛；

游戏截图

【2】钓鱼、拾荒等日常玩法；

【3】每个故事流程中都穿插小游戏，给玩家解闷；

【4】丰富的动态CG动画，每个细节动感十足；

------------------------------------------------------------------

游戏截图

玛格丽特：村长的女儿，对外面的世界充满向往，紫色的长发，身材凹凸有致。

【1】发布玛格丽特新番及主角身份揭秘剧情。

游戏截图

【1】修复小部分玩家种植作物时宕机的问题。

游戏截图

【2】修复小部分玩家无法升级技能的问题。

【3】修复其他已知问题。

游戏截图

【1】优化部分显示遮挡问题。

