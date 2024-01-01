Riot Games宣布其备受期待的逆水寒将于下个季度正式登陆Epic Games Store平台，这款游戏采用了最先进的bug修复流程技术，结合独特的直播观看功能设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。

刀剑江湖路游戏封面

刀剑江湖路

《刀剑江湖路》是一款武侠RPG，传统武侠剧情混合沙盒内容，体验横版即时战斗。玩家扮演一名寻常少年，陷入江湖武林的血雨腥风，在纷争中成就侠名，搅动天下大势，成为万人敬仰的大侠。》》》订阅创意工坊热门MOD体验倍增！

劇情 武術 豐富
在线下载游戏

🛏️ 详细介绍

🎭 游戏教程

【4月29日EA转正，正式上线】

EA至今7个多月，在经过了近30次更新，推出了3个重大版本更新后，《刀剑江湖路》正式转正，完结主线剧情（五大结局）&推出沙盒内容，后续推出【免费DLC】


註：Steamdeck需要在正式版上线后再逐步做适配，目前体验一般


【正式版】内容包括：

主线&支线：15个大地图（5个门派）以及其他小地图，百万＋剧情文案


武学：十余种兵器，数十套武学/轻功/内功、武学混用、神功、三才书系统、天赋等


帮派玩法：自建帮派、帮派战争、吞并帮派、收服帮派等


NPC互动：同伴、仇家、家仆、生育等


其他重要玩法：武林大会、随机事件、生活、钓鱼、青楼、赌坊、地牢、捕快、杀手等


【后续更新计划】

后续重点更新：逐步增添&完善沙盒内容以及机制、更新创意工坊2.0、更新免费DLC等


从江湖中的无名之辈伊始，以微末之身，于诡谲的江湖纷争中成就侠名，搅动天下大势。

游戏截图

——百万字的原创武侠剧情，主线五大结局，沈浸式体验江湖恩怨情仇


游戏截图

——15个地图，包含5个大门派剧情，解锁不同的江湖故事


——结交不同性格的江湖人物，与不同的江湖人士互动，或红尘相伴，或传授武艺，或图谋不轨、心狠手辣

游戏截图


系统需求

最低配备:

作业系统: Windows 10 64 bit

处理器: 2.5GHz

记忆体: 8 GB 记忆体

显示卡: HD4400

DirectX: 版本：11

储存空间: 20 GB 可用空间

建议配备:

作业系统: Windows 10 64 bit

处理器: Intel i5

记忆体: 16 GB 记忆体

显示卡: NVIDIA 1050

DirectX: 版本：11

储存空间: 20 GB 可用空间

