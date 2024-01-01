凤凰最新版更新日志：凤凰v15:游戏数据文件夹迁移-1200+新图与动态场景朱丽安娜将成为你的女友-新女孩西奥法诺以及她的完整故事线-可以再次在俱乐部里审讯艾妮妲了-夕瑟，朱丽安娜，索琳，奥梭尼娅，艾妮妲将在本次更新中有新色情场景-夕瑟&艾妮妲，索琳&奥梭尼娅的新后宫场景-bug修复

Blizzard Entertainment宣布其备受期待的撞车嘉年华将于下个季度正式登陆PlayStation 5平台，这款游戏采用了最先进的版本更新机制技术，结合独特的手势控制设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。

凤凰攻略

20刀赞助码：529224

第一个问题是有没有达到法定年纪，答案选第一个（你也可以试试另外两个选项）。

游戏第一个画面过后需要给主角起个名字，这个看心情起名就行，直接按回车是通过不了的。

在一段剧情过后你到了姨夫约书亚家，然后会遇到罗西阿姨，之后你在楼上房间打望的时候发现了一位美女，当你洗完澡之后发现刚才那位美女就是你印象中又丑又胖的表姐米娅。

当天晚上躺在床上的时候你要出去透透气，一直走，不久之后就选第二个选项

第二天上学路上会遇到小混混，三个选项随便选，结果都是一样的。之后会出现一个教授，之后的剧情还会遇到他。

到了学校会遇到一男一女，分别是内奥米和哈鲁，进了教室之后需要你搭讪同桌阿普沃，并且预期同时同样两个选项结果都是一样的，之后再食堂遇到诺亚，之后有两个选项也是随便选，在走廊认识新同学之后选择去食堂，放学之后你去警局查你父亲的案子，两个选项没差别，回家之后选择第三个选项，去客厅会发现米娅、纳迪亚和哈利，对话之后选择第一个选项，换完衣服之后选择第一个选项，晚上哈利回来找你，然后有段剧情。

第三天诺亚会告诉你大学旅行的事，选择去参加。之后的体育课，你会在跑步的时候瞬间进入回忆，并会有凯拉发生的剧情，之后就会有两个选项也是随便选，一大段剧情之后你去上厕所，上完厕所发现误入了女厕，然后选择第五个选项，然后又发现那个教授，但是还是不知道名字。

选择第二个选项，因为你回到教室之后遇到内奥米摔倒，拉她一把，放学后你和阿里亚一起吃冰淇淋，然后发现警局的女警是阿里亚的继母，之后和阿里亚去酒吧遇到两个坏女孩路西和拉西，接着去超市遇到明迪，同样两个选项结果一样，回到家之后选择前两个选项，第三个选项是祖安人的选择。之后一段剧情之后这个版本游戏结束。

游戏画面与CG：☆☆☆☆☆

游戏剧情：☆☆☆☆

游戏可玩性：☆☆☆☆

整体评价：☆☆☆☆☆