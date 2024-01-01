游玩教程

社群审查v4.0.13更新

(1)重要更新！游戏追加全程单手鼠标操控功能。

奇幻冒险galgame

人物移动：鼠标右键点击

选单/进出：鼠标左键点击

按钮互动：鼠标左键点击

(2)调整绝大部分小游戏的「跳过Skip」按钮，于游戏开始前即可点击跳过。

(3)修復开启背包有时会导致白屏的Bug。

月姬攻略

(4)修復鼠标操控人物移动部分设备会出现人物闪烁的Bug。

月姬汉化版 (5)优化UI，点击商店视窗外部即可退出商店。

(6)修復部分漫展混乱度事件提早触发的Bug。

﻿﻿﻿游戏特色

●12种以上多样丰富的小游戏与任务。

●超过60枚点阵图动画，与200个以上的差分。

●共有三个主要场景，超过30个NPC。绝大部分的女性NPC均可攻略。