🎷 产品介绍

游戏特色

在一个名为青之大脑的未知的时间，未知的空间—— 当无名少女睁开双眼的瞬间，命运已深深刻入她的骨髓。 在从未祈祷过的世界里，她孤身迎战那支离破碎的机械荒原。 无尽的杀戮，绝望的邂逅—— 那摇曳不定的蓝光一次次被击碎、被掠夺， 即便如此，少女从未停下脚步。 教堂的钟声回荡在暴力与救赎的边缘， 当血肉与精神的极限崩塌，世界悄然改变形貌。 在噩梦的最深处—— 两颗映照彼此影子的灵魂终于现身。 “……你，是否已下定决心将自己的一切奉献出去？” 围绕存在与湮灭、恐惧与快感展开的黑暗寓言。 颓废系科幻横版卷轴射击动作游戏-青之大脑中文最新版

游戏截图

游戏截图1 游戏截图2 游戏截图3 游戏截图4

🎶 操作指南

青之大脑中有29种敌人与陷阱登场！

游戏截图

青之大脑游戏中还会根据战败时会播放根据敌人不同而变化的2D动画，每段演出都具有独特风格与表现力。

游戏截图

此外，游戏全程搭载高品质且真实的音效，进一步增强沉浸感。

游戏截图

拥有重量感与破坏力的多种硬核武器

根据各类枪械的性能，给予敌人的破坏表现也会发生变化。

游戏截图

游戏内设有后坐力系统，不同武器拥有各自的威力与击退效果。

