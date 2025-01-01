爱丽丝的摇篮|Alice in Cradle官网下载

爱丽丝的摇篮攻略【序章】

採完礦後除了可以原路往回走，建議可以從右邊跳下去

回家的路上沿路打牆壁，路上會看到一個彩蛋

其中有一個房間可以拿道具【代罪貓咪】





沿路除了教學關打史萊姆外建議不要再做其他戰鬥

畢竟沒有迴避跟護盾的技能可以用

所以還是先直接回家跑完劇情的教學拿技能

跟NPC的對話建議都要看完

沿路上可以閱讀的要素，甚至是物品的說明

甚至是想到處亂跑地圖探索，也都有RPG遊戲的樂趣在

回到家可以開背包整理物品

可以先把包包的東西都放進倉庫

如果有拿代罪貓咪也可以收起來不帶在身上沒關係

這遊戲戰敗的懲罰只有寶箱通通被以危險度零強制打開





【戰鬥的基本控制】

序章教學劇情已經大致介紹過操作

選單中的技能都有說明，跟路上的NPC對話也會看到提示

散彈槍的使用很普遍簡單說明一下

魔術【詠唱】完成時按下【護盾】或【攻擊】可以蓄能

用攻擊蓄能完會直接先揮一下

解除的方法是詠唱跟攻擊兩個一起按

遊戲預設的按鍵配置可能會有不太好按的問題

可以進到設定裡面最下面的按鍵設定中依自己喜歡的習慣做修改

【主線第一章】

覺醒的睡美人：前往找尋伊庫夏

影片紀錄一下前往同學所在地的最短路線

初見的時候其實找不到路繞了一大圈

這段先解完對之後的遊戲體驗應該會比較好

被迫往下走打【鳥籠】關卡後





可以先往左邊走回家

取得魔女的藏身處的寶箱【強化器插槽】

如果在家時已經先拿過了就不用特別開路沒關係





出了鳥籠後是第一個惡意的陷阱區

考驗迴避跟操作的地方

這裡將遊戲難度設定成最簡單會少一些陷阱

抵達【卑賤的補給兵】上方有一張椅子

建議可以先存檔

攻略完卑賤的補給兵後

建議先坐回椅子存檔

繼續往下走就是第二個惡意的陷阱

這邊改難度就沒有變化了

通過後往右往下走就會來到同學所在地前的椅子了

戰鬥前記得先存檔

戰鬥結束後可以先回據點一趟

如果真的不想走第二個陷阱區

在【卑賤的補給兵】往右走可以往【盜墓者】的方向移動

多進行一場戰鬥也可以到達同學所在地前的椅子

※姊姊大人的工房可以取得鍊金術圖鑑和基本配方





※護盾很強

這遊戲的護盾大概是無敵的吧

我也是看別人的影片才知道

例如救同學那邊土蛇從地面鑽出來的時候可以用護盾擋

※敵人發射的物體都可以彈回去

蘑菇丟出來的瓦斯球

還有飛彈或劍山丟的東西似乎可以用護盾衝擊或普攻打回去

老實說我對這類格鬥遊戲(咦?)沒有很熟悉

手殘的我要盾反真的太困難





※料理怎麼配

不同的食材有各自的乘區

一般來說血開頭的水果是加HP

取得較困難的肉類會加攻擊力

有一些蔬菜是跟詠唱速度和異常耐性有關

但不是所有的食譜都能放肉類所以不見得可以加

反正就是出門前先吃飽就是了

有興趣研究的可以看一下維基的資料





※危險度

夜晚真的很恐怖

所以如果怕打不過就可以回據點開寶箱重置危險度再繼續攻略

但打過一次夜戰後下次出門就可以從夜晚開始

夜晚的效果是，白天安全的地方會長出魔力植物

不能用椅子傳送，會強制戰鬥，有些通道必須要打過夜戰才會開啟

但後期為了素材的稀有度還是得累積一下危險度

老實說三星以下的素材基本上沒什麼實用價值

至於多恐怖，可以參考影片