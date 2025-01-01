多娜多娜一起做坏事吧

🎮 玩法说明

《多娜多娜 一起干坏事吧》（日语：ドーナドーナ いっしょにわるいことをしよう）是一款角色扮演类型日本成人游戏，由ALICESOFT开发并发行于PC平台，为ALICESOFT成立30周年纪念作品。本作于2020年11月27日发行，在发售前，DLsite宣布将制作简体中文版。简体中文版于2021年3月26日发售，繁体中文版于2022年8月12日发售[4]。 《多娜多娜》的舞台亚总义市由大企业亚总义重工实际掌控。当地市民若得罪亚总义，或被单方面认为犯了法，便会成为“非正规”，面临不能享用公共服务甚至强迫劳动的下场。亚总义亦凭着控制城市商业活动，来间接控制反抗自身的敌对势力“反亚”，并默许部分市民以有关活动舒缓压力。本作的主角阿熊乃反亚组织“那由多”的二号人物，负责经营卖淫活动，并决意反抗亚总义。 本作具有赛博朋克风格，被网友广泛用来与同时期发售但评价褒贬不一的《赛博朋克2077》进行对比，被戏称为“真正的赛博朋克”。本作在发售后获得评论者好评，认为作为成人游戏具有反乌托邦背景，赞扬其故事与人物描写[5]。此外，还获得了业界的多个奖项。

🎚️ 操作攻略

绝对的美少女游戏神作。剧情方面，一周目整体是线性的，一路打下去就好。二周目主要影响玩法和强度养成部分，还有老板线。每个女角色都有结局，要求应该是不能被牛且好感度达标

