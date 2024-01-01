在最近的一次开发者访谈中，Ubisoft的制作团队透露了穿越火线在直播录制功能开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的随机生成内容设计来解决这些问题，该游戏目前已在Mac平台获得了超过90%的好评率。

【3D极品/中文】少女卷轴5：轮回之歌 V4.0绅士整合重置超稳版★究极画质【新作/151G】

这个大家最爱的的极品3D游戏的最新整合，它又来了： 【新版】 少女卷轴5：轮回之歌 V4.0绅士整合重置超稳定版★究极画质 最强老滚整合迎来最新更新版本Ver4.0！ 轮回作者十分良心，所以文件内有个赞助渠道，只要赞助少许资金， 还可以获得更加超级エロ的内部V5.0大绅士版本！ 文件分为：高配版+中配版，可自由选择下载。 这位【轮回之歌】算是国内现阶段最知名的上古卷轴绅士魔改整合大佬。 23年他又双更新了最最最新的少女卷轴大绅士整合包版本！ 此版本是轮回之歌上古卷轴重制版整合包V4.0高配版，无敌4K品质辗压所有~ 轮回版的特点是特别适合小白，他几乎已经解决了所有小白害怕的繁琐步骤。 MOD界面一目了然，全中文MOD界面选择明晰，而且优化好稳定不闪退。 甚至可以一键切换正常模式和各种绅士模式，想怎么玩就怎么玩！包含了400多个mod从光影到建模，更新的就离谱，已经超越个现阶段百分制五十以上的小黄鼬，伴随而来的就是离谱的游戏容量151G。（不包含任何独立随从mod）一张完整大地图 游戏还用介绍么？你是个抓根宝。要进行一场天际省的冒险。 你可以白天嘿嘿嘿晚上嘿嘿嘿，抓住个路人嘿嘿嘿，跟你的随从嘿嘿嘿，自己嘿嘿嘿。也可以用正经mod进行正常的探险。（此版本三周目通关的我也不敢说完全玩透了所有mod）少女卷轴游戏文件内也有轮回之歌的从零开始进入游戏的教学（给大佬点个赞）切记一定要按照大佬给的步骤一点一点的进行，否则就是重复枯燥的一小时以上的解压过程。 所以说少年，你是想做一个天际省冒险者勇闯古墓血战龙王奥杜因，还是想过酒池肉林的日子呢？

少女卷轴更新整合内所有MOD，将所有环境，画质类MOD完全替换。用xlodgen生成了新的地形，用dyndolod3.0重新刷了远景。

原版武器衣服的材质也全部得到了替换，差不多覆盖了原版所有材质内容，光影换成了lux，优化了动作类MOD，优化了NPC美化，大改了界面UI。

校对了整合内所有MOD的汉化，重置了整合的衣服，优化了一些绅士类MOD。新增男熊孩子美化，少女卷轴改动及新增的mod近几百项，修复了很多陈年老bug，例如黑檀头盔光头，卡索瑟姆等。

