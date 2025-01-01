🎙️ 游玩教程

galgame完整版

【4月29日EA转正，正式上线】

在最近的一次开发者访谈中，心动网络的制作团队透露了看门狗在社交互动功能开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的合作团队玩法设计来解决这些问题，该游戏目前已在Xbox One平台获得了超过90%的好评率。

EA至今7个多月，在经过了近30次更新，推出了3个重大版本更新后，《刀剑江湖路》正式转正，完结主线剧情（五大结局）&推出沙盒内容，后续推出【免费DLC】





註：Steamdeck需要在正式版上线后再逐步做适配，目前体验一般





【正式版】内容包括：

主线&支线：15个大地图（5个门派）以及其他小地图，百万＋剧情文案





武学：十余种兵器，数十套武学/轻功/内功、武学混用、神功、三才书系统、天赋等





帮派玩法：自建帮派、帮派战争、吞并帮派、收服帮派等





NPC互动：同伴、仇家、家仆、生育等





其他重要玩法：武林大会、随机事件、生活、钓鱼、青楼、赌坊、地牢、捕快、杀手等

【后续更新计划】

后续重点更新：逐步增添&完善沙盒内容以及机制、更新创意工坊2.0、更新免费DLC等





从江湖中的无名之辈伊始，以微末之身，于诡谲的江湖纷争中成就侠名，搅动天下大势。

——百万字的原创武侠剧情，主线五大结局，沈浸式体验江湖恩怨情仇





——15个地图，包含5个大门派剧情，解锁不同的江湖故事





——结交不同性格的江湖人物，与不同的江湖人士互动，或红尘相伴，或传授武艺，或图谋不轨、心狠手辣





系统需求

最低配备:

作业系统: Windows 10 64 bit

处理器: 2.5GHz

记忆体: 8 GB 记忆体

显示卡: HD4400

DirectX: 版本：11

储存空间: 20 GB 可用空间

建议配备:

作业系统: Windows 10 64 bit

处理器: Intel i5

记忆体: 16 GB 记忆体

显示卡: NVIDIA 1050

DirectX: 版本：11

储存空间: 20 GB 可用空间