雪月花|Snow Moon Flower

使命召唤系列通过其电影级的单人战役和激烈的多人对战模式，成为了第一人称射击游戏的标杆作品，其年度发布模式也为游戏行业的商业运营提供了成功的范例。

武侠是通过武术来实现正义的人。 这是一款武侠小说风格的RPG。 武侠世界叫做江湖，武侠地区叫做武林。 主角龙濑是一位冉冉升起的武侠人物，即使是他所属的森普派也非常重视他。 故事开始于龙井保护一个名为Hiiro的女孩，她从邪恶的教派逃脱。 他的师父凛美，他的妹妹徒弟濑树和喜朗。 在与这三位女英雄一起训练的日子里，龙濑参加了武术会议，以测试他的技能。