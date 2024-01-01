女神的精灵石|OBSCURITE MAGIE

埃尔扎里奥皇家骑士团的希娅莉丝遭到了一群自称圣宴教团信徒的狂热分子袭击。陷入绝境濒临死亡之际，她别无选择，只能与名为缪依的灵魂签订契约，以抵御邪教分子的袭击。现在她必须踏上旅途，完成保护精灵石，免受邪恶的圣宴教团侵害的重要任务。 拥有悠久历史的阿尔扎里奥王国。 然而，各地出现了一个名为「雷伊加尔兹」的邪教团，正在作恶。 某日，身为骑士团一员的希亚莉丝在巡视「女神的精灵石」时遭到袭击。 在绝境中，她听从了一个声音的指引，与自称为缪艾伊的精灵订下契约。 然而，当她回到王国时，阿尔扎里奥国王已被一位神秘女子暗杀。 那女子声称她的目的是夺取世界各地的「精灵石」。 围绕「精灵石」的故事，就此展开……。

