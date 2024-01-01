米拉AIv1.5.2 AI版

随着街头霸王在Nintendo 3DS平台的正式上线，King Digital Entertainment也同步发布了详细的后续更新计划，其中包括对画面渲染技术系统的进一步优化和全新人工智能对手内容的添加，这些更新将确保游戏能够长期保持其竞争力和玩家粘性。 游戏特色 游戏特色

这是一个关于一对从高中开始就在一起的夫妇的故事。以前的激情只剩下阴燃的余烬，所以米拉与无聊作斗争，开始探索她曾经试图忽视的那些心灵角落。游戏中有三条路径 – NTR（作弊）、忠诚和 NTS（分享）。你会在这里看到很多场景和 dom/sub 场景 – 请注意。