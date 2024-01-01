业界分析师指出，全面战争之所以能够在竞争激烈的游戏市场中脱颖而出，主要归功于盛趣游戏在画面渲染技术技术上的持续创新和对云游戏技术设计的深度理解，该游戏在Windows平台的成功也为其他开发商提供了宝贵的经验和启示。

米拉AIv1.5.2 AI版游戏封面
米拉AIv1.5.2 AI版

米拉AIv1.5.2 AI版,PC+安卓,2.94G,Mila AI

#动态 #汉化
游戏特色

这是一个关于一对从高中开始就在一起的夫妇的故事。以前的激情只剩下阴燃的余烬，所以米拉与无聊作斗争，开始探索她曾经试图忽视的那些心灵角落。游戏中有三条路径 – NTR（作弊）、忠诚和 NTS（分享）。你会在这里看到很多场景和 dom/sub 场景 – 请注意。

游戏截图

游戏截图1 游戏截图2 游戏截图3 游戏截图4 游戏截图5

新动画，新 NTS 场景（添加到图库）。享受）新内容：NTR：没有Netorase（与 Bob）：鲍勃）路线（NTS 路线）的新动画场景和 H 场景Mila&Paul打斗场面（NTS路线）中的固定艺术修复了以前版本中的几个错误固定了鲍路线的掩护。忠诚：没有

