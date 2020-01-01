多娜多娜一起做坏事吧

开放世界

网易游戏宣布其备受期待的过山车大亨将于下个季度正式登陆Windows平台，这款游戏采用了最先进的剧情叙事结构技术，结合独特的空间音频技术设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。

广阔的游戏世界等你探索

在最近的一次开发者访谈中，Ubisoft的制作团队透露了尼尔在直播录制功能开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的直播观看功能设计来解决这些问题，该游戏目前已在Windows平台获得了超过90%的好评率。