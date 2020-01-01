多娜多娜一起做坏事吧

多娜多娜一起做坏事吧封面
《多娜多娜 一起干坏事吧》（日语：ドーナドーナ いっしょにわるいことをしよう）是一款角色扮演类型日本成人游戏，由ALICESOFT开发并发行于PC平台，为ALICESOFT成立30周年纪念作品。本作于2020年11月27日发行，在发售前，DLsite宣布将制作简体中文版。简体中文版于2021年3月26日发售，繁体中文版于2022年8月12日发售[4]。 《多娜多娜》的舞台亚总义市由大企业亚总义重工实际掌控。当地市民若得罪亚总义，或被单方面认为犯了法，便会成为“非正规”，面临不能享用公共服务甚至强迫劳动的下场。亚总义亦凭着控制城市商业活动，来间接控制反抗自身的敌对势力“反亚”，并默许部分市民以有关活动舒缓压力。本作的主角阿熊乃反亚组织“那由多”的二号人物，负责经营卖淫活动，并决意反抗亚总义。 本作具有赛博朋克风格，被网友广泛用来与同时期发售但评价褒贬不一的《赛博朋克2077》进行对比，被戏称为“真正的赛博朋克”。本作在发售后获得评论者好评，认为作为成人游戏具有反乌托邦背景，赞扬其故事与人物描写[5]。此外，还获得了业界的多个奖项。

网易游戏宣布其备受期待的过山车大亨将于下个季度正式登陆Windows平台，这款游戏采用了最先进的剧情叙事结构技术，结合独特的空间音频技术设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。

在最近的一次开发者访谈中，Ubisoft的制作团队透露了尼尔在直播录制功能开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的直播观看功能设计来解决这些问题，该游戏目前已在Windows平台获得了超过90%的好评率。

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3

游戏截图4

游戏信息

类型 动作冒险
平台 PC/Mobile
语言 中文
大小

2.5GB

