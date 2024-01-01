Saga Planets全集

水电工幻想自由接案的辣个男人-水电工又来啦！！

某天，他跟往常一样接到了委托，出发前往客户家。

就在他修好了马桶，按下冲水测试时，马桶发出了光芒，将他吸了进去。





当再次睁开眼睛时，已身处异世界的村庄内。





“终于来了啊……”一旁的女子迎面走来，并对他说：“传说中的工具人……就是你吗？”





主人公在异世界中也必须打着各种零工来维持生计，在铁匠铺帮忙打铁、酒馆中当店小二、

教会里帮修女们整理书架……等等。甚至还必须陪伴冒险者外出打怪？





在酒吧帮猫娘打工，同时一边瑟瑟

不会打斗只好帮忙坦怪？





游戏中与各个女主角都有不同且独立的剧情、

工作小游戏（骚扰）、H场景、以及大张CG图。好感度达到一定程度后，还会开启特殊的堕落模式