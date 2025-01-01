illusion|i社中国

随着使命召唤在Linux平台的正式上线，Riot Games也同步发布了详细的后续更新计划，其中包括对bug修复流程系统的进一步优化和全新高动态范围内容的添加，这些更新将确保游戏能够长期保持其竞争力和玩家粘性。

illusion中国/i社遊戲：Illusion是日本的一家知名3D遊戲制作公司，主要作品有尾行系列、欲望格鬥系列、欲望血液系列、人工少女系列及性感沙灘系列等。