梅麻吕至今所有作品合集，本作品基本包含游戏本体+视频，说到3D同人系列作品，梅麻吕无疑是佼佼者。其作品均以巨R为卖点，3D全动画场景，极致画面精致且真实。所有作品均已汉化为中文版，这些3D同人系列作品让玩家无需语言障碍即可沉浸于游戏世界。在这包含了近期作品的
放学后，一名男生出现在教室里。
他主动来到影山美雪身边，美雪静静地站在他面前。
夕阳的红色透过窗户洒进教室，洒满整个教室。美雪缓缓拉开窗帘，遮挡光线。
原本应该是一场说教的课堂，却因话语失去形状而变得紧张。
男生突然抓住了美雪的嘴唇。这仅仅是梅麻吕一个谁也无法预料的故事的开端。
杉本翔子活用自己丰富的从业资格，开设了一家旨在治愈身心的按摩沙龙。
年轻的女性专属按摩师查克作为她的左膀右臂加入了进来，两人为了提供最顶级的治愈服务，
一直在进行着准备。
迎来了开店的第一天。首批客人是居住在东京都内的音羽夫妇。
两人虽然举止优雅，脸上却浮现出若有所思的神情。
他们的委托背后，似乎有着很深的内情。
对玛丽来说，这是她的第二次婚姻。
第一次婚姻因丈夫出轨而告终。
正因如此，她比什么都更珍惜与现任丈夫的生活，并希望能守护好它。
这段梅麻吕婚姻是经历过恋爱后才结合的。她发自内心地爱着他，两人共度的时光本身就是幸福。
然而，丈夫每日为工作奔波，很难有悠闲的二人时光。
终于迎来了休假的日子。玛丽看着丈夫脸上滲出的疲惫，期望能为他带去一丝治愈。
怀着这份心意，她瞒着丈夫安排了按摩师。这是一份小小的惊喜。
在寒冷的冬季，因社团活动而一起放学的三人，决定要去哲夫（Tetsuo）家玩
主人公被迫去便利店买零食，而伊都叶（Itoha）和哲夫则在房间里玩了起来
买东西回来的主人公悄悄打开门，目击了两人的情事，但他暂且先退到了外面
看准时机再次进入房间时，事情已经结束，哲夫筋疲力尽地在被炉里睡着了
伊都叶和主人公一起玩起了游戏，但渐渐发展成了不可描述关系
就在躺着的哲夫身旁・・・
在Pizza Rut工作的资深配送生【柳生利香】正在培训实习生 宮元稚菜。
稚菜在她的第一份工作中被赋予的试炼究竟是？二人用服务来挑战赢得顾客的心！
后续到底会如何发展？
