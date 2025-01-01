29岁的人妻想成为职业coser是否搞错了什么？「这一次，换我站在你的舞台背后，成为最闪亮的那道光。」 她是一位热爱 Cosplay 的人妻，正迈入 20 多岁的最后一年。 这一年，她立下目标：成为一名受欢迎的职业 Cosplayer，闪耀于萤光幕前。 而你，是她的丈夫，也是她最重要的伙伴。 在这段既梦幻又现实的旅程中，你将一边协助她经营社群、拍摄作品、与粉丝互动，一边面对名气与欲望带来的试炼。