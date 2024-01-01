催眠app|中文官网

⚠️ 玩法介绍

历史题材全年龄游戏

游戏特色

战斗系统文字冒险

《用催眠APP洗脑高傲大小姐2》是热门SLG的续作，玩家通过策略性选择影响角色关系。本次更新扩展了校园场景的交互逻辑，新增的“社团活动”事件链解锁隐藏剧情。动态演出采用Spine2D技术，表情变化与肢体动作细腻度提升40%-催眠APP2。

多结局视觉小说

🔗 使用攻略

恐怖惊悚美少女游戏

攻略指南

催眠app安卓配置要求

  • ​最低配置​

    AVG即将发售

    ​：Win7/4G内存/核显HD520
  • ​推荐配置​​：Win11/16G内存/GTX1660
  • ​存储空间​​：需预留5GB（含后续更新缓存）


催眠app攻略：

新增chuang戏功能

现在可以进行床戏教学了

体育仓库和保健室均可触发chuang戏，但目前体育仓库尚未实装

恐怖惊悚BL游戏

游戏截图

保健室原本计划在特定时机解锁，但为方便进度报告版体验，现调整为角色等级≥10时开放

新增毛剃除功能

AVG汉化组发布

现在可以用剃刀自由修剪毛形状

该功能其实早已开发完成，但因未添加到UI中，此前无法在正式游戏中使用。

由于剃刀加入物品栏会导致道具过多，目前暂需通过涂鸦功能面板使用（未来可能调整）

涂鸦功能原计划高等级解锁，但进度报告版中等级≥20即可使用

※注意：暂无毛发再生功能，若需恢复原状，请删除SavedImage文件夹

其他注意事项

与前作相比，当前版本运行可能较卡顿，正式版将进行优化

可体验至t教等级30

开放场景：走廊、教室、校舍后、保健室

洗脑模式支持催眠和束缚玩法

参数未调整，角色可能容易起飞

反馈与问题报告请通过Discord服务器提交（正式版发布前仅限支援者访问,自由度MAX！

游戏截图

最近在漫画或CG合集中常见的“催眠APP公寓”，难道你不想试试看吗…

这款游戏高度还原了使用催眠APP进行t教的真实体验，是一款沉浸式模拟游戏！并非固定流程的被动观赏，而是让你化身主角，随心所欲地t教女孩！

根据不同玩法，女主角会通过丰富的台词和动画给予多样反馈

相较于前作《用洗脑APP对高傲大小姐为所欲为的模拟游戏》，本作全面升级！

新增语、换装等系统及追加姿势，自由度大幅提升！t教系统

可在无人的走廊、教学楼后、体育仓库等各种场景中进行调教（目前开发中）

洗脑后，可以随意掉落衣服、让其穿上漏风的装扮，并用玩具、手自由玩

t教结束后会清除期间的记忆，t教环节终止。即使记忆被消除，随着逐渐被开发，对方的态度也会逐渐改变

此外，根据t教方式（如何让其起飞），对方的反应也会逐渐发生变化，4种洗脑模式

可使用4种洗脑模式！・催○ 处于半梦半醒状态，会服从任何命令

束缚 仅控制身体动作，保留原本的精神状态

游戏截图

常识修改 将行为视为理所当然的常识进行篡改

改造成野兽般的性格此外，还可以解除洗脑状态

📦 游戏截图

游戏截图1

游戏截图2

游戏截图3

